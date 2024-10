Gulácsi Péter sérüléséről Orbán Willi adott diagnózist

Marco Rose vezetőedzőre a frászt hozta, hogy a már hónapokra kidőlt két erőssége, David Raum és Xavi Simons után – mindkettejük esetében szükség volt műtéti beavatkozásra is – a bomba formában védő Gulácsi és a házi gólkirály Lois Openda is megsérült a szombati bajnokin. A belga csatárral kapcsolatban Rose megkönnyebbülten nyilatkozott a meccs utáni sajtótájékoztatón. A klubikonnak számító magyar kapusról már óvatosabban beszélt:

Nála meg kell várnunk a diagnózist

– mondta Rose gondterhelten.

Éppen a másik magyar válogatott húzóember, a szünet után egyenlítő Orbán Willi szolgált az első diagnózissal – még az orvosok előtt, akikre az edző sokkal inkább célozhatott.

Egyáltalán nem olyan szörnyű

– mondta szinte elválaszthatatlan játékostársa, Gulácsi Péter sérüléséről "dr. Orbán".

Gulácsi Péternek és Orbán Willinek klub- és válogatott szinten ez volt a 272. közös meccse. A Transfermarkt adatai szerint Lipcsében 2015 óta, a magyar nemzeti csapatban pedig hat éve (Orbán honosítása óta) összesen 22 733 percet játszottak együtt. Ez közel 16 napnyi időnek felel meg – csak a tétmérkőzéseiken.

Orbán Willi egyébként éppen arról (is) híres, hogy megszállottan foglalkozik a fizikumával (még a Bundesligában is csodájára járnak, hogy "A Gép" olykor egész szezonokat játszik végig pihenő nélkül), bújja a szakkönyveket. Vagyis a sérülésekről is többet tud, mint egy átlagos focista.

Más kérdés, hogy most a Gulácsi-diagnózisa után hozzátette: éppen így, enyhébbnek látta nemrég Xavi Simons bokasérülését is, aztán kiderült, hogy hosszú jetekig nem játszhat...