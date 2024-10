Gulácsi Péter megint lecsapott, újabb áldozatát siratják

Hárman már elmentek: ő lesz a következő Gulácsi-áldozat? – ezzel a címmel írt cikket a Bild az RB Leipzig 10 millió euróért (4 milliárd forint) megszerzett, 21 éves Maarten Vandevoordtról. A Bajnokok Ligája-korrekorder belga kapus (17 éves és 287 napos korában már védett a Genknél) óriási önbizalommal és azzal a reménnyel érkezett nyáron Lipcsébe, hogy a kezdőcsapatba kerül. Aztán Marco Rose vezetőedző azzal kecsegtette, hogy ha egyelőre előtte is van a sorban a 34 éves magyar klubikon, azért kap majd játéklehetőséget. Ehhez képest az ifjú rivális egyelőre csak a kispadot koptatja, és a közeljövőben nem is igen kaphat esélyt a remekelő Gulácsi Péter mellett.

Gulácsi Péter az úr Lipcsében, már a negyedik erős riválisával bánhat el Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Pedig pár hete már maga a magyar kapus nyilatkozott nagy feltűnést keltve arról, hogy az egyre csak fokozódó meccsterhelés miatt a mezőnyjátékosokhoz hasonlóan az ő posztján is szükség lenne a rotálásra. Edzőjük is mindig elmondja, mennyire jó kapus, és mennyire elszántan edz Vandevoordt. A végeredmény mégis egyértelmű: az új szezon eddigi kilenc tétmeccsét kivétel nélkül végigvédte a magyar légiós. Hat Bundesliga-mérkőzés és két Bajnokok Ligája-találkozó mellett még a harmadosztályú Essen elleni Német Kupa-meccset sem bízták a belgára. Nem csoda, hiszen Gulácsi a februári visszatérése óta (ez 19 fordulót jelent) veretlen a német bajnokságban; a kapott gól nélküli meccsei (hatból öt) számával az összes topligában a legjobb; több statisztikai adat tekintetében pedig a Bundesliga-kapusok listáját vezeti.

Ráadásul szegény Vandevoordtot még az ág is húzza: először hívták be a belga felnőtt válogatott keretébe. Ez első blikkre ugyan jó hír, csakhogy míg az U21-es csapatban eddig védett, most az A-csapatnál is csak kívülről szurkolhatott. Ráadásul, miután Rose korábban azt ígérte, hogy Gulácsit főleg a válogatottbeli távolléteket követően tervezi pihentetni – erre kapusunk bejelentette, hogy idén már nem utazik haza Marco Rossi szövetségi kapitány csapatához, és csakis a klubjára koncentrál.

Gulácsi három erős riválist már "kicsinált"

A Bildben emlékeztetnek: korábban hasonlóan járt a lipcsei kapuból 2016 óta szinte kirobbanthatatlan Gulácsi mellett a svájci Yvon Mvogo (ő 2017 és 2022 között próbálkozott hiába), a spanyol Josep Martínez (2020-23) és a német Janis Blaswich (2022-24) is. Utóbbi csak "Pete, a Fal" 2022 őszi, súlyos térdsérülése és -műtétei miatt került a kezdőcsapatba, és bár sokáig jól is teljesített (olyannyira, hogy 32 éves újoncként a német válogatottba is behívták), a felépülése után Gulácsi őt is lefőzte. Végül mindhárman feladták a küzdelmet. A svájci válogatott Mvogo ma már a francia Lorient kapusa, a spanyol válogatott Martínez az olasz Internazionaléig jutott, Blaswich pedig az orsztrák testvérklubnál, a Red Bull Salzburgban kötött ki.