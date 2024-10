Nem kertelt a magyar kapus; Szoboszlaira őrület vár

Gulácsi Péter az idei évre lemondta a magyar válogatottságot. A nemzeti csapat első számú kapusa így Dibusz Dénes lett, aki az elmúlt években már élvezte Marco Rossi bizalmát. A korábbi válogatott hálóőr, Bogdán Ádám szerint a Fradiban védő Dibusszal is jó kezekben lesznek Marco Rossiék: „Dénes 2014 óta gyakorlatilag folyamatosan tagja a válogatott keretnek, szinte minden összetartáson ott volt, elképesztően kitartó, és elérhető az esetek közel 100 százalékában, talán egyetlen sérülésére emlékszem. Emellett az Eb-selejtezőben mutatott teljesítménye is abszolút alátámasztja, hogy megérdemli ezt a pozíciót, amelybe most kerül, hiszen vele jutottunk ki a legutóbbi tornára” – nyilatkozta a jelenleg televíziós szakértőként tevékenykedő Bogdán Ádám.

Dibusz Dénes (balra) váltja Gulácsi Pétert (jobbra) a magyar válogatott kapujában

Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik a Liverpoollal álomrajtot vett az idei szezonban. Az új edző, Arne Slot egyelőre rendkívül eredményes. A csapat hét forduló után vezeti az angol labdarúgó-bajokságot, kiejtette a West Ham Unitedet a Ligakupában, a Bajnokok Ligájában pedig két győzelemmel kezdett. Az elkövetkező másfél hónap viszont nagyon kemény lesz az együttesnek, őrületes sorozat vár Szoboszlaiékra: a bajnokságban többek között a Chelsea, az Arsenal, a Manchester City és az Aston Villa, a BL-ben pedig a Lipcse, a Real Madrid és a Leverkusen is ellenfél lesz.

Sallai Roland a magyar válogatott felkészülési időszaka alatt ejtett szót az átigazolásáról. A 27 éves szélső idén nyáron hagyta ott a német élvonalban szereplő Freiburgot és írt alá a török Galatasarayhoz. Sallai most elárulta, miért döntött a váltás mellett: „Freiburgban hat év után sem éreztem, hogy megkapnám a tiszteletet, amit a teljesítményemmel kiérdemeltem a klubnál. Volt egy utolsó beszélgetésem a németek sportigazgatójával, amelyen megkaptam azokat a válaszokat, amelyek megkönnyítették az elválást” – mondta az 54-szeres válogatott Sallai Roland.