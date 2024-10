Szoboszlai Dominik ezt nem ússza meg, őrület, mi vár rá Liverpoolban

Sokan féltették a Liverpoolt a korszakváltástól, hiszen Jürgen Klopp nyáron kilenc sikeres esztendő után távozott a csapat éléről. A holland Arne Slot volt az, aki vállalta a terhét annak, hogy a német szakember munkáját folytassa. Úgy tűnik, egyelőre jó választás a Feyenoordtól érkező tréner. Szoboszlai Dominik csapata a szezon első tíz tétmeccséből kilencet megnyert. Éllovas a gárda az angol bajnokságban, továbbjutott a Ligakupában, s hibátlan a Bajnokok Ligájában. Az egyedüli vereség is váratlan volt odahaza a Nottingham elleni bajnokin. Azt azonban a szakértők hozzáteszik, igazi rangadót alig játszottak még a Vörösök.

Szoboszlai Dominik egy gólnál és két gólpassznál jár a szezonban Fotó: NurPhoto via AFP

A Pool a Premier League-ben a "nagyok" közül csak a Manchester Uniteddel találkozott, 3-0-ra nyertek is idegenben. A BBC Sport emlékeztet is rá, a csapat mérlege eddig nagyon rendben van, de a java csak most jön. A válogatott szünet után igazi rangadók várnak Szoboszlai Dominikra és társaira másfél hónap alatt, kőkemény lesz a Liverpool sorsolása.

A bajnokságban többek között a Chelsea, az Arsenal, a Manchester City és az Aston Villa, a BL-ben pedig a Lipcse, a Real Madrid és a Leverkusen is ellenfél lesz. Most fog csak kiderülni, idén mire lehet jó a Liverpool.

Szoboszlai Dominik elszánt a csaták előtt

A gárda magyar játékosa tavaly azt nyilatkozta, minden szinten mindent meg akar nyerni, más motivációval nem is lehet pályára lépni. A gárda akkor a Ligakupában győzött, a bajnokságban harmadik lett, az FA-kupában és az Európa-ligában egyaránt a negyeddöntőig jutott, ahonnan a későbbi győztesek ütötték el őket a folytatástól (a Manchester United és az Atalanta).

Szoboszlai most nem akar előre fogadkozni, de hosszútávú céljai azért vannak:

Vannak álmaim, de ezek mind reálisak. Angol bajnok akarok lenni a Liverpoollal, s meg akarom nyerni a Bajnokok Ligáját

- mondta egy hétvégi interjúban a magyar válogatott csapatkapitánya.