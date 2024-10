Nem kertelt a magyar kapus, kimondta az igazságot Dibusz Dénesről és Gulácsi Péterről

Minden magyar focidrukkert sokkolt a hír: Gulácsi Péter idén már biztosan nem lép pályára a válogatottban. Az RB Leipzig játékosa maga kérte azt Marco Rossitól, az ősszel a csapat előtt álló 4 válogatott meccsen már ne kelljen szerepelnie. Gulácsi hivatalosan azt mondta, 2025 elején újra leül a kapitánnyal beszélni a jövőről. Jelenleg minden képlékeny, hiszen a kapus csak lehetőségként említette, hogy visszatér.

Gulácsi Péter idén már csak a klubcsapatában véd Fotó: Anadolu via AFP

Gulácsi helyett Dibusz Dénes védhet már pénteken is a hollandok elleni meccs. Ugyanez történt 2023-ban, amikor az Eb-selejtezőkön a Ferencváros kapusa védett a sérült Gulácsi helyett. A válogatott korábbi hálóőre, Bogdán Ádám most is tiszta sor, Dibusz megbízható lesz a nemzeti csapatban.

"Dénes 2014 óta gyakorlatilag folyamatosan tagja a válogatott keretnek, szinte minden összetartáson ott volt, elképesztően kitartó, és elérhető az esetek közel 100 százalékában, talán egyetlen sérülésére emlékszem. Emellett az EB-selejtezőben mutatott teljesítménye is abszolút alátámasztja, hogy megérdemli ezt a pozíciót, amelybe most kerül, hiszen vele jutottunk ki a legutóbbi tornára.”

- mondta a visszavonult kapus az M4 Sportnak.

Gulácsi Péter jövője kérdéses

Bogdán Ádám kevésbé optimista a Lipcse kapusával kapcsolatban. Szerinte benne van, hogy a játékos hosszabb időt hagy ki, s csak később lehet ott Gulácsi Péter a válogatottban.

„A labdarúgásban nincs végleges, de én ezt egy hosszabb távú dolognak érzem. Lehet, hogy ez most beválik neki, de azt nem tudom elképzelni, hogy ne legyen több válogatott mérkőzése. Annál sokkal többet tett le az asztalra, hogy ne lássuk többet címeres mezben. Szerintem most egy időszakra ez így marad, de a futballban gyorsan változnak a dolgok, így semmiképp sem jelenteném ki, hogy Pétert már nem látjuk a válogatottban védeni.”

- mondta Bogdán.