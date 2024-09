Fradisták örömére váltás a kapuban? Gulácsi kispadra kerülhet

Ahogy az a düsseldorfi összeomlás (0-5 a németek ellen) után várható volt, Marco Rossi szövetségi kapitány a hétfői sajtótájékoztatóján kilátásba helyezte: változásokat tervez a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában, a Bosznia-Hercegovina elleni, keddi (20.45, tv: M4 Sport) folytatásban. Az internetes fórumok hozzászólásai alapján sokan számítanak arra, hogy például – már csak a sok kapott gól lelki hatása miatt is – Gulácsi Péter helyett a ferencvárosi Dibusz Dénes állhat majd a kapuban.

Gulácsi Péter (jobbra) marad a válogatott kapujában, vagy újra Dibusz Dénes váltja? Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Rossi a telki edzőközpontban többek között elmondta az idei második (és az élvonalban maradás szempontjából rendkívül fontos) Nemzetek Ligája-meccs előtt:

– Az egyedüli kiút a győzelem egy ilyen meccs után. (...) A 2021-es Eb után is elszenvedtünk egy 4-0-s vereséget Angliából, és abból fel tudtunk állni, most is ez a cél. Németország ellen voltak félreértések a taktikát és a kommunikációt illetően. Noha

a játékosok között is lesz módosítás a kezdőcsapatban,

főleg a makroelvek terén kell lennie változtatásnak, és ez a folyamat már évek óta zajlik. A keddi meccs előtt a legfontosabb, hogy a pofonon, amitől ég az arcunk, túl kell lépnünk. Nem szabad tisztán a taktikára koncentrálni, és egy ilyen pofonon csak akkor tudunk túllépni, ha tökösek vagyunk – idézte a 60. születésnapján nyilatkozó kapitányt az Origo.

Gulácsi Péter legutóbb 2017-ben, Svájcban kapott öt gólt világbajnoki selejtezőn (2-5), négyet pedig a következő hasonló sorozatban, 2021-ben, hazai pályán Angliától (0-4). Mindkétszer maradt a kezdőcsapatban a pár nappal későbbi folytatásra is: előbbi esetben 1-0 következett a feröeriek ellen, utóbb 1-0-s vereség Albániában – ekkor már Rossi volt a kapitány, és a szünetben (még 0-0-s állásnál) éppen Dibuszt küldte pályára helyette, de nem Gulácsi rossz teljesítménye, hanem a fejét ért rúgás miatt.

Ennek fényében tehát kérdéses, hogy az 58-szoros magyar válogatott Bundesliga-sztár kedden valóban áldozata lesz-e a tervezett változtatásoknak. Ugyanakkor utána, Lipcsébe visszatérve is aggódhat majd. Gulácsi a válogatottba idén márciusban, az RB Leipzig csapatába – német bajnokin – februárban tért vissza, a térdszalagszakadása miatt csaknem 1,5 év kényszerszünet után. Nemzeti együttesünkben a kihagyott 12 mérkőzésén Dibusz remekül védett, ez egybeesett a Rossi-gárda veretlenségi sorozatával is.