Csodagyereket találtak Gulácsiék, Marco Rossi is elégedett lehet

Pénteken egy Borussia Mönchengladbach-Leverkusen összecsapással kezdetét vette az idei német labdarúgó-bajnokság. A magyar válogatott futballistái egyaránt szombat délután bizonyíthattak, az eredmények pedig rögtön kedvezően alakultak számukra.

Willi Orbán remekül játszott, ám a találkozó hajrájában a kiállítás sorsára jutott Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi Péter és Willi Orbán is a kezdőcsapatban kapott helyet az RB Leipzigban, amely hazai pályán a Bochumot fogadta. A gól nélküli első játékrészt követően az 55. percben csereként állt be a friss igazolás, Antonio Nusa. A mindössze 19 éves futballista négy perccel a pályára lépését követően betalált, ami pedig végül győztes gólt ért a lipcseieknek. Nusa a Német Kupában debütált egy héttel ezelőtt, ahol egy perccel a beállása után lőtt gólt, a csapat új csodagyereket talált a nyáron. Gulácsi rögtön kapott gól nélküli összecsapással indított, négy védése is volt, és az egyik legjobb volt a pályán. Orbán hiába játszott magabiztosan, a 85. percben buktatás miatt a kiállítás sorsára jutott, ami beárnyékolja az addigi remek teljesítményét.

Schäfer András szintén a kezdőben szerepelt az Union Berlinben, amely idegenben kezdett a Mainz ellen. A középpályás 72 percet kapott, a tavaly éppen csak bentmaradó berliniek pedig a második játékrészben egyenlíteni tudtak, így ponttal indították az idei szezont. Sallai Roland távozása egyre biztosabbra vehető a Freiburgnál, ennek ellenére a 72. percben edzője becserélte a Stuttgart ellen. Sallaiék óriási meglepetésre 3-1-re legyőzték a bajnokság tavalyi ezüstérmesét, ezzel rögtön nagy skalpot gyűjtöttek be. Szalai Attila ugyan végig a cserepadon ült a Hoffenheim Holstein Kiel elleni párharcán, csapata viszont fordulatos összecsapáson 3-2-es győzelmet aratott.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a héten megjelent interjúban nyomatékosította, hogy azokat tervezi meghívni a csapatba, akik rendszeresen játéklehetőséghez jutnak klubszinten. A szakember vélhetően elégedetten figyelte, ahogy kulcsjátékosai eredményesen kezdték a szezont.