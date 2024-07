Ronaldo ezzel befejezte, Franciaország továbbkínlódta magát az Eb-elődöntőbe

A házigazda németek elleni hosszabbításos spanyol győzelem (2-1) után kiderült a jövő keddi első elődöntő másik résztvevője is a labdarúgó-Európa-bajnokságon. A torna második negyeddöntőben Portugália és Franciaország válogatottja csapott össze Hamburgban. A klasszis focistákkal teletűzdelt csapatok sztárjai közül is kiemelkedett az ötszörös aranylabdás veterán, az utolsó Eb-jén szereplő Cristiano Ronaldo, illetve a világ legtöbbre értékelt csatára, Kylian Mbappé – vagyis a Real Madrid korábbi és jövőbeli csillaga.

Cristiano Ronaldo (a háttérben) a franciák elleni vesztes tizenegyespárbajjal búcsúzott az Eb-ktől Fotó: ANP

A francia sokáig legfeljebb annak örülhetett, hogy csapatkapitányokként üdvözölhették egymást gyerekkori példaképével. Az első félidő unalmára jellemző, hogy egyikük sem rúgott kapura, CR7 mindössze 11 labdaérintésénél még a két kapus is többet volt játékban.

A szünet után mégis főszerepbe került Mbappé, de az 50. percben eleresztett első lövése mellett leginkább csak azzal, hogy a törött orra miatt hordott védőmaszkban kellemetlenül fejbe találták a labdával, és ápolni kellett. Az első óra messze legérdekesebb jelenete az volt, amikor Vitinha sárga lapot adott Michael Oliver játékvezetőnek – miután az kiesett a spori zsebéből.

Vitinha sárgát "adott" Oliver játékvezetőnek Fotó: AFP

Aztán egy csapásra belelendültek a portugál támadók! Előbb Bruno Fernandes és Joao Cancelo hagyott ki nagy helyzetet, majd Ronaldo sarkazott közvetlen közelről a Maignanba. A túloldalon egy-egy kimaradt Kolo Muani- és Camavinga-ziccer volt a válasz. Mindez szűk tíz perc alatt, ekkor több történt a pályán, mit addig egy óra alatt. Dembélé kapufájával folytatódott, majd a 93. percben Mbappé kivédett csavarásával végződött a francia attak, de az olykor szinte önkívületben védekező, blokkoló, harcoló 41 éves Eb-korrekorder Pepe vezérletével állta a sarat a portugál védelem.

A 0-0-s rendes játékidő után, a 2x15 perces hosszabbításban sokáig egy égbe lőtt Ronaldo helyzet volt a legnagyobb látványosság. Egészen addig, míg a 102. percben Leao lyukat nem rúgott a kapu közelében... A franciák javára írandó, hogy egy Lewandowski-büntető mellett már az 5. Eb-meccsükön nem kaptak akciógólt – ellenben a támadósoruk szégyene, hogy még nem is szereztek akciógólt a tornán: két öngóllal és egy Mbappé-tizenegyessel meneteltek az elődöntő küszöbéig. Az új Real-sztárt a ráadás második félidejére le is cserélték, Ronaldo pályán maradt ugyan, de mintha ott se lett volna, helyettük továbbra is leginkább Pepét csodálhattuk.