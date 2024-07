Focisták ezrei fejezik ki részvétüket: hirtelen meghalt a sztárfocista szerelme

Thomas Burns igazi skót legenda volt! A magyarok az idei Eb-n a skótok ellen játszottak kulcsfontosságú mérkőzést, és bizony a magyar szurkolók nagyon jól összebarátkoztak a nyitott és vidám skót szurkolókkal. Hasonlóan csupa szív játékos volt Thomas Burns, aki profi labdarúgóként hat skót bajnoki címet is bezsebelt. Tragikusan fiatalon hunyt el 2008-ban, most pedig felesége is követte az égbe. Az özvegy Rosemary Burns ugyanis tenerifei nyaralásán rosszul lett, majd – teljesen váratlanul – elhunyt – írja a Mirror.

