„Kellemetlen meglepetés – Nem kertelt az Eb kapcsán a Fradi exedzője

Kialakult a legjobb nyolc mezőnye a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Eddig volt kellemes és kellemetlen meglepetés az eredményeket nézve, de az előzetes várakozásnak megfelelően, az úgynevezett nagy csapatok ott vannak a legjobb nyolc között. A Metropol a Skóciában 2009-ben az év edzőjének választott László Csabát kérte egyfajta gyorsértékelésre.

A lelátón is van látvány (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

„A várakozásnak megfelelően, mint mindig, most is vannak meglepetéscsapatok” – fejtegette az általa eddig látottakat László Csaba. „Az idén a török csapat hozta a szenzációt, hogy ott van a nyolc között. És az osztrák csapat is kellemes meglepetést szerzett, hiszen ha a török kapus nem halmoz bravúrt bravúrra, akkor most Ausztria is örülhetne.”

A több magyar klubnál is dolgozó szakember azzal folytatta, hogy számára kellemetlen meglepetést okoztak az olaszok.

„Bár az Eb előtt arról lehetett olvasni, hogy a svájci válogatott jó játékosokból áll, azt panaszolták, hogy nincs meg az összhang a kapitány és futballisták között. Ehhez képest remek játékkal verték az olaszokat. Kellemetlen meglepetés az olasz csapat, amely csak kereste önmagát és a játékát a torna folyamán.”

A szakember aztán arról is szót ejtett, hogy Spanyolország egy viszonylag névtelen edzővel az élén és sok fiatal futballistával kiállva igen komoly játékerőt képvisel, intelligens játékot nyújt.

„Elérkeztünk a legjobb négy közé jutásért folytatott harchoz” – magyarázta az edző. „Itt már nagyon éles, jó meccsekre van kilátás. Döntőnek is beillő a spanyol-német összecsapás, és szerintem aki ebből a párosításból továbbjut, joggal pályázhat a fináléra.”