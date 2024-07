Csúnyán kitoltak Dárdaival; esélytelen a Fradi ellenfele

Dárdai Pál nélkül újra van pénz a Hertha Berlin focicsapatánál. A 2023/24-es futballszezon végén harmadszor is megköszönték, de nem kértek tovább Dárdai Pál vezetőedzői munkájából a Hertha BSC vezetői. Pedig a magyar klublegenda levezényelte a német csapat kiesés utáni átmeneti évét. Annak minden nehézségével együtt: tavaly nyáron csődközeli helyzetben még az is csoda volt, hogy a berliniek elindulhattak a Bundesliga másodosztályában; a teljesen átformált (vagy inkább jelentősen olcsósított) játékoskeret csak szeptemberre vált véglegessé; a tavaszi rajtot pedig egy fertőzéshullám mellett az ifjú klubelnök, Kay Bernstein sokkoló halála is megnehezítette. Most pedig ismerős a forgatókönyv: a tisztes 9. hely ellenére leváltott Dárdai távozása után kinyíltak az eddig csak csepegő pénzcsapok.

A Bildre hivatkozó sport.de-cikk szerint „Megafizetések derültek ki a Herthánál – a berliniek tudatosan kockáztatnak”.

Vagyis, miután a mindig két lábbal a földön álló Dárdai Pál szokás szerint visszalépett az első sorból (a proficsapat kispadja helyett várhatóan újra a klub utánpótlásában fog dolgozni), a klubvezetők kezdenek megint többet költeni, mint amennyit megengedne a realitás. A cél egyértelmű: feljutásra esélyes csapatot tenni a Dárdai-utód Cristian Fiél kezei alá.

Dárdai harmadszor is távozott (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Kedden hivatalosan is megkezdi a 2024/2025-ös szezont a Ferencváros focicsapata. A Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a walesi The New Saints lesz a gárda ellenfele. Amennyiben a Fradi esélyesként továbbjut, akkor sorozatban hatodszor is garantált számára valamelyik európai kupa főtáblája az ősszel.

Szinte minden a Fradi mellett szól, a keretek alapján is a Ferencváros a párharc esélyese. A magyar bajnok állományának piaci értéke a Transfermarkt szerint 58,03 millió euró, a The New Saintsé viszont csupán 2,76 millió euró. A walesi csapat ebben a mutatóban a magyar NB I-ben is az utolsó helyen állna. A The New Saints még sosem játszott csoportkörben.

