Csak a csodában bízhat a Fradi ellenfele a Bajnokok Ligájában

Jövő kedden lép pályára a Ferencváros focicsapata szezonbeli első tétmeccsén. Az is eldőlt, hogy a gárda ellenfele a walesi The New Saints együttese lesz a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A leendő ellenfél az első körben odahaza 3-0-ra verte a montenegrói Decicet, a visszavágó 1-1 lett, így a walesi csapat 4-1-es összesítéssel lépett tovább.

Újra európai kupában a Fradi

A Videotonnak már sikerült

A The New Saints még sosem szerepelt egyetlen európai főtáblán sem. Magyar csapattal egyszer mérkőzött, a 2015–16-os idényben a Videotonal került össze a BL-selejtezőben, ugyancsak a második fordulóban, és a fehérváriak csupán 2-1-es összesítéssel jutottak tovább – írja a Magyar Nemzet.

A walesieknek a 2010–11-es volt a legjobb idényük a nemzetközi porondon, akkor a BL-selejtezőben csak a harmadik fordulóban estek ki a belga Anderlechttel szemben.

Az NB I-ben is leghátul a New Saints

A keretek alapján is a Ferencváros a párharc esélyese. A magyar bajnok állományának piaci értéke a Transfermarkt szerint 58,03 millió euró, a The New Saintsé viszont csupán 2,76 millió euró. A walesi csapat ebben a mutatóban a magyar NB I-ben is az utolsó helyen állna.

Megkéselt csatár a legjobb

A montenegróiak elleni szerzett 4 gólból hármat is a csatár Brad Young szerzett. A 21 éves támadót három évvel ezelőtt megkéselték, háromszor szúrták meg, az orvosok szerint az élete is veszélyben volt. Előtte az Aston Villa csapatával nyert ifjúsági kupát.

A Ferencváros–The New Saints párharc első meccsét július 23-án 20 órától Budapesten rendezik. Előtte hétfőn kiderül, hogy a Fradi kivel játszhatna a BL-selejtező következő, harmadik körében.

