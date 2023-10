Megvádolták a játékosok a Videoton volt edzőjét

Felfüggesztették a munkavégzés alól a francia harmadosztályban szereplő US Orléans vezetőedzőjét. A 62 éves Bernard Casonit, aki korábban Székesfehérváron is edzősködött, a játékosok azzal vádolták meg, hogy többször tett rasszista kijelentéseket.

Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

A klub először mellé állt az ügyben, azonban miután a Francia Labdarúgó-szövetség etikai bizottsága és az ügyészség is elkezdett foglalkozni az esettel, elhatárolódtak a szakvezetőtől. A 36-szoros válogatott edző viszont azzal igyekszik cáfolni a vádakat, hogy dolgozott Marokkóban, Tunéziában és Algériában is. A rasszizmus vádját pedig rágalomnak tartja, ezért ő is feljelentést tett az ügyben.

Ha rasszistának neveznek, nekem is kötelességem megvédeni magam, mert nem vagyok rasszista

– jelentette ki a FranceInfónak.

Az edző a vádakat olyan játékosok bosszújának tartja, akikkel azelőtt nézeteltérései voltak a francia klubnál. Azt elismerte, hogy szavait félreértelmezhették, de szerinte senki nem gondolhatta komolyan, hogy baja lenne a feketékkel, akik jó páran játszanak az Orléans csapatában.