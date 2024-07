Itt a bizonyíték, a Fradinak nagyon megérte az edzőváltás

Arra kevesen számítottak, hogy a Ferencváros korábbi trénere, Dejan Sztankovics által mellőzött labdarúgók egyszer csak új esélyt kapnak, és a hátukon cipelik majd a csapatot. A szerb szakember nem számított a kiebrudalásáig összesen 13 gólt szerző Alekszandar Pesicsre, a gyorsvonat sebességű, de súlyos sérülésből visszatérő Owusu Kwabenára, illetve a sziklakeménységű középpályás, Anderson Esitire, a sokszor kölcsönadott Fortune Basseyra vagy az Újpest ellen duplázó Amer Gojakra, de rengeteget jegelte a kispadon Pászka Lórándot is.

Jansen mindenkinek új esélyt adott a Fradinál – Fotó: fradi.hu

Nyár elején megérkezett az új holland edző, és Pascal Jansen kijelentette, a csapat két ausztriai edzőtáborába elvisz mindenkit, a kiebrudaltaknak is lehetőséget ad. Nyugodtan kijelenthetjük, Jansennek volt igaza – írja a Magyar Nemzet. A horvát Istra ellen duplázó, majd a 2023-as Konferencialiga-győztes West Hamnek is betaláló Pesics hónapokig edzett egyedül, de pontosan tudta, neki a Fradiban van a helye. Most, hogy Varga Barnabás hetekre, hónapokra kidőlt súlyos sérülése miatt, a szerb légiósnak kell szállítani a gólokat. Owusu szépségdíjas góllal mutatta meg a West Ham ellen, hogy igenis lehet rá számítani. Ugyancsak betalált az edzőmeccseken Bassey, Gojak – ő az egyetlen, aki elmehet, ha akad kérője – és Pászka is, azaz kijelenthető, a Fradinak igencsak megérte a Sztankovics–Jansen csere.