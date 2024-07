Csak Dárdai Pál távozására vártak? Megint szórják a pénzt a Herthánál

A 2023/24-es futballszezon végén harmadszor is megköszönték, de nem kértek tovább Dárdai Pál vezetőedzői munkájából a Hertha BSC vezetői. Pedig a magyar klublegenda levezényelte a német csapat kiesés utáni átmeneti évét. Annak minden nehézségével együtt: tavaly nyáron csődközeli helyzetben még az is csoda volt, hogy a berliniek elindulhattak a Bundesliga másodosztályában; a teljesen átformált (vagy inkább jelentősen olcsósított) játékoskeret csak szeptemberre vált véglegessé; a tavaszi rajtot pedig egy fertőzéshullám mellett az ifjú klubelnök, Kay Bernstein sokkoló halála is megnehezítette. Most pedig ismerős a forgatókönyv: a tisztes 9. hely ellenére leváltott Dárdai távozása után kinyíltak az eddig csak csepegő pénzcsapok.

Dárdai Pál (jobbra) és utóda, Cristian Fiél, aki a Nürnberggel vastagon a Hertha mögött végzett Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bildre hivatkozó sport.de-cikk szerint "Megafizetések derültek ki a Herthánál – a berliniek tudatosan kockáztatnak".

Dárdai Pál utóda több támogatást kap

Vagyis, miután a mindig két lábbal a földön álló Dárdai Pál szokás szerint visszalépett az első sorból (a proficsapat kispadja helyett várhatóan újra a klub utánpótlásában fog dolgozni), a klubvezetők kezdenek megint többet költeni, mint amennyit megengedne a realitás. A cél egyértelmű: feljutásra esélyes csapatot tenni a Dárdai-utód Cristian Fiél kezei alá. Hol van már a fene nagy spórolás?!

Az új erősítések közül Diego Demme (a fenti képen Benjamin Weber sportigazgatóval) – ő tavaly is Dárdai legfőbb kiszemeltjei közé tartozott – és Michaël Cuisance is évente eurómilliós fizetés körül kap, csakúgy, mint Kevin Sessa, Fabian Reese és Marc Oliver Kempf. A messze a másodosztályú átlag felett díjazott ötössel a Hertha mintegy 8,5 millió eurót utalhat éves gázsiként a játékosainak. Ez a lap szerint "abszolút csúcsérték a 2. Bundesligában", és a Hertha tudatosan vállal vele rizikót. A klubvezetők ugyanis szó szerint bármi áron vissza akarnak jutni az élvonalba.

Pedig a kétes hírű amerikai befektetőcsoport, a 777 Partners pénze ellenére továbbra sem dúskál a javakban a Hertha. Az új játékosok egy kivétellel ingyen igazolhatóak voltak, csak Cuisance-ért kellett utalni 300 ezer eurót (117 millió forint) az olasz Veneziának. A jelenleg 35 fős keretből többen – akár 10-en is – távozhatnak még, többek között az Eb-szereplő, magyar válogatott Dárdai Márton is jelentős bevételt hozhat.