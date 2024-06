Rossi kemény kérdést kapott, őszinte véleményt mondott Szoboszlairól

Jól kezdte az Írország elleni felkészülési találkozót a magyar labdarúgó-válogatott, egy védelmi fegyelmezetlenség miatt mégis hátrányba került. Lang Ádám révén ugyan sikerült hamar egyenlíteni, de a ráadás perceiben újabb gólt lőtt Írország, ezzel 2-1-re megnyerte az összecsapást.

Szoboszlai Dominik sem remekelt Írország ellen Fotó: Illyés Tibor

Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya nem akarta az ördögöt a falra festeni, de bosszús volt amiatt, hogy két rövidzárlat után kapott a csapat két találatot.

„Minden gólt hiba előz meg, de nem mindegy, hogy milyen. A 92. percben nem kaphatsz ilyen gólt. Meg kell tanulni megtartani a döntetlent az ilyen meccseken. A szögletünk után felborult az egyensúlyunk, ezért kaptuk a második gólt. Az elsőnél meg az ellenfél csatárát hagytuk teljesen üresen. Ilyen hibákat nem követhetünk el újra” – nyilatkozta a lefújást követően Marco Rossi, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

Szoboszlai Dominikra nagy figyelem hárult, a szezon utolsó harmadában ugyanis egyre gyengébb teljesítményt mutatott a Liverpoolban, ami miatt a kritikák kereszttüzébe került, ráadásul a helyét is elveszítette a kezdőcsapatban. A válogatottban továbbra is ő a csapatkapitány és a vezér, ellenben a dublini teljesítményén látszott, hogy az elmúlt hetek történései kibillentették az egyensúlyából. Rossi szerint szintén gyengébb napja volt a csapatkapitánynak, de felhívta arra is a figyelmet, hogy az ilyesmi időnként megesik.

Szoboszlai most közepes estét fogott ki, de ilyen a futball. Sallai Rolandnak jobb napja volt elöl, de alapvetően a csapat hozzáállásával nem volt gond.

A magyar válogatottra június 8-án, szombaton újabb felkészülési találkozó vár, Debrecenben Izraelt fogadják Rossiék. Ezt követően Németországba utazik az együttes a torna helyszínére. Június 15-én először Svájc lesz Szoboszlaiék ellenfele. Utána június 19-én jön a házigazda német válogatott, majd zárásként június 23-án Skócia.