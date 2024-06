„Remélem, a próbák nem ütköznek a meccsekkel" - Bodrogi Gyula nagyon várja a foci Eb-t

Bodrogi Gyula, mint mondta, sűrű napokat él, játék, próba, filmforgatás váltja egymást, de így is nagyon várja a németországi futball Eb-t. De érthető, hiszen ez számára szórakozás, nagy-nagy kikapcsolódás, és persze tömény izgalom.

Bodrogi Gyula Fotó: MTVA

- Óriási, hogy van kinek szurkolnunk - magyarázta a művész. - Ha tehetem, minden meccset megnézek a televízióban, és persze szurkolok majd a mieinknek. Egyébként a Nemzetiben is érezni már az Eb közeledtét, hiszen a színház társalgójában is egyre inkább az esélylatolgatás adja a kávézás aromáját. Reméljük, a rendezők is alkalmazkodnak majd a magyar válogatott mérkőzéseihez, és a próbákat úgy írják ki, hogy ne ütközzenek a meccsek időpontjával. Egyébként imádom a jó focit, tizenkét éves korom óta drukkolok a Fradinak és persze a válogatottnak.

A nagyszerű művész egyébként ma is fújja az Aranycsapat összeállítását, mint ahogy a háború utáni nagy ferencvárosi tizenegyekét. S az egyiket, szinte egy szuszra, el is darálta:

"Henni, Rudas, Ónodi, Kéri, Kispéter, Lakat, Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Czibor." - sorolta a legendás neveket Bodrogi Gyula. - Kocsis Kockát személyesen is ismertem, mert a papájának a Teleki téren volt zöldséges üzlete. Azok voltak az igazán szép napok..."

A nosztalgiázás után visszatértünk a mai utódokhoz, akiknek a játéka egyre gyakrabban ragadtatja tapsra a szurkoló színészt. Ami pedig az Európa-bajnokságot illeti, Bodrogi úgy véli, hogy már a németek elleni meccs mindent elárul, megmutatja, hol is tartunk.

- Az olasz kapitány, Marco Rossi jó munkát végez - bizonygatta a művész. - Nem szeretnék esélylatolgatásba bocsátkozni, de én a csoportból való továbbjutást nagyszerű eredménynek tartanám. Bár nagyszerűek a Rossi-csapat eredményei, a futballtörténelem során, a nagy tornákon soha nem kényeztetett el bennünket a válogatott. Tulajdonképpen még Puskásék sem. De így is az a fő, hogy ott vagyunk. Számolnak velünk, és lesz miért-kiért bekapcsolni a televíziót!

