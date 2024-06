Szalai Attila csúnyán ráfaraghat: 5 év után a legrosszabbkor kerül ki a válogatottból

Amilyen sokat játszott előzőleg a Fenerbahce csapatában (az előző szezonban például az egész török mezőny legtöbb meccsen szerepelt futballistája volt), annyira rémálomszerűen alakult Szalai Attila első éve a német Bundesligában. Az ősszel a Hoffenheim, tavasszal pedig – kölcsönjátékosként – Freiburgban is jobbára kispadozó magyar védő az Európa-bajnokságon tehet azért, hogy újra egyenesbe jöjjön a pályafutása. A Kicker magazin szerint a németországi torna után dönthetnek róla a „Falusiaknál”: vagy úgy teljesít, hogy újra esélyt adjon neki a bizonyításra Pellegrino Matarazzo hoffenheimi vezetőedző, vagy a játékával el kell adnia magát egy új klubnak.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A klubrekordot jelentő 12,3 millió euróért igazolt Szalai az utolsó törökországi évében 4630, idén viszont csak 434 percet játszott a klubcsapataiban. Most a reményeit táplálhatja, hogy Marco Rossi szövetségi kapitánynál ellenben mindkét szezonban kihagyhatatlannak számított a magyar válogatottban: mind a 8-8 meccsen végig pályán volt. Az viszont aggodalomra adhat okot, hogy a márciusi felkészülési mérkőzéseken már szerepet kapott a posztján szereplő Dárdai Márton is. Sőt, a kedd esti (20.45, tv: M4 Sport), írországi felkészülési találkozó előtt Rossi elárulta: a bal oldali belső védő pozíciójában a Hertha játékosa kezd majd, Szalait pedig csereként küldi majd be.

Szalai Attila ezúttal kimarad, Dárdai Márton kezd majd helyette. Ez nem jelenti, hogy Attila később ne játszana.

„Nem aggódom amiatt, hogy keveset játszott ebben az idényben, nagyon jó képességű játékos, napról napra egyre jobb lesz”

– idézte erről Rossit a Magyar Nemzet.

Mindenesetre hasonlóra eddig csak egyszer volt példa. Szalai legutóbb a 2019-es bemutatkozó meccsén, a Puskás Aréna avatásán, Uruguay ellen (1-2) állt be a hajrára – azóta csak négy válogatott mérkőzésről hiányzott sérülés miatt, a további 42-t végigjátszotta.

A 2022 márciusi térdsérülése óta Szalai Attila sorozatban 20 meccset játszott végig a nemzeti csapatban – idáig.