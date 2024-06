A legnagyobb bunkót a magyarok meccsén láttuk az Eb-n - Videók és fotók a legekről

Már a csoportmeccsek számos emlékezetes pillanatot produkáltak az Európa-bajnokságon, de hol van még a vége? Szombaton 18 órakor kezdődik a legizgalmasabb rész, az egyenes kieséses szakasz. A Metropol a helyszínről tudosított a csoportmeccseken, a tíz Eb-stadion közül négyben ott jártunk. Íme egy kis összegzés, így láttuk az németországi Eb első két hetét a stadionokban és azok környékén.

A magyar válogatott három ponttal zárt, és nem jutott továb Fotó: Szabó Miklós

A legdurvább tömeg

Az Eb-nyitómeccsét, a Németország-Skócia mérkőzést június 14-én Münchenben játszották, de a másnapi, Magyarország-Svájc találkozó miatt mi már Kölnben tartózkodtunk. Azt terveztük, hogy a kölni szurkolói zónában, kivetítőn nézzük meg a nyitómeccset, erre azonban esélyünk sem volt. Egy órával a kezdés előtt megtelt a szurkolói zóna, már senkit sem engedtek be. Sőt, körülötte is akkora tömeg volt, hogy a környező éttermek, bárok is megteltek. Úgy tudjuk, Németország szerte, a többi Eb-városban is telt házat jelentettek a szurkolói zónák a nyitómérkőzés estéjén.

A legváratlanabb találkozás

Düsseldorfban június 17-én 21 órakor rendezték az osztrák-francia meccset. Aznap reggel érkeztem meg a városba, és délelőtt villamossal mentem a belvárosba. Azt hittem, csendes utam lesz, tévedtem. Az osztrák szurkolók már 10 órakor a villamoson énekeltek, megadták az alaphangot az esti meccsnek.

A legdurvább fújolás

A Magyarország-Svájc meccs előtt a mieink buszát videóztam a kölni stadion déli oldálán. Itt a svájciak voltak fölényben, és elképesztő fújolásba kezdtek, amikor megérkezett a magyar válogatott. Azóta sem értem, mire volt ez a nagy tüntetés és füttykoncert...

A legmeghatóbb pillanat

A 2016-os Európa-bajnokság első magyar meccsén, Ausztria ellen is különleges volt hallgatni a himnuszt Bordeaux-ban, és ez Németországban sem változott. A három mérkőzésünk közül számomra Kölnben szólt a legjobban, ott volt a legerősebb az élmény, körülöttem többen is törölgették a szemüket a meghatottságtól.

A legnagyobb bunkó

Ha már magyar himnusz... A Magyarország-Németország meccs előtt az egyik német újságíró nem állt fel a himnuszunknál. Hiába szóltak neki, kérték, végig ülve maradt. Természetesen nem hagyták szó nélkül, megdobták papírgalacsinnal, de az erélyesebb felszólítás sem hatotta meg a német zsurnalisztát, aki viszont a német himnuszra már felpattant, és állva hallgatta végig... Kétség kívül, ő volt az Eb legnagyobb bunkója.