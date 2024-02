„Már nem bánom, hogy nemet mondtam” – Remekel Görögországban a Fradi korábbi kapusa

Egy nagy fogás: Bánhidi

Lévén immár 34 éves Gróf, gondol az élsport utáni megélhetésére.

„Herbály Péter ismerősöm keresett meg azzal az ötlettel, hogy hozzunk létre egy élsportolók népszerűsítésével foglalkozó reklámügynökséget. Jelentősebb cégeket keresünk meg, és olyan klasszis sportolókat ajánlunk be, akik népszerűsítik őket, és fordítva is. A kézilabda Eb-n is kiválóan szerepelt szegedi Bánhidi Bence már igent mondott az ügynökségünknek”

– árulta el a labdarúgó.