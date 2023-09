Korrupciógyanús nyaraláson vett részt Ursula von der Leyen

„Az Európai Bizottság elnöke már a látszat szintjén sem ad az alapszerződések által megkövetelt függetlenség követelményére” – kezdte cikkét a Tűzfalcsoport Ursula von der Leyen görögországi nyaralásának kapcsán.

Mint írják: „Az Európai Unió alapszerződései, illetve az Európai Bizottság magatartási kódexe rögzíti, hogy a bizottság tagjainak függetlenségéhez nem férhet kétség, továbbá hogy a biztosoknak feddhetetlen és tartózkodó magatartást kell tanúsítaniuk a hivatali idejük alatt. A világos etikai követelmény ellenére Ursula von der Leyen fenntartások nélkül vett részt a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz által szervezett luxusnyaraláson. Az Európai Bizottság pedig továbbra is következetesen hallgat a közelmúlt kétes görög ügyeiről, miközben korábban ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is előszeretettel bírált más tagállamokat.”

A bizottság elnökét és férjét Micotákisz görög miniszterelnök és felesége a Kréta szigetén lévő Akrotiriben épült villájukban látta vendégül. Itt kulturális programon, pompás vacsorákon és egy hajóúton is részt vettek a politikusok.

Nyugatról kritizálják Von der Leyent

Von der Leyen és Micotákisz közös nyaralása a görög, illetve a német sajtóban és közéletben egyaránt heves reakciókat váltott ki, összeférhetetlennek minősítve a nyaralást. Sőt, az még Strasbourgban is éles kritikák tárgyát képezte.

Sophie in 't Veld holland EP-képviselő „a szerződések és a politikai semlegesség súlyos megsértésének” minősítette az esetet, amely nemcsak Von der Leyen hitelességét, hanem „az általa képviselt intézmény függetlenségét is veszélyezteti”. Éppen ezért ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az ügyben levelet fog küldeni a bizottságnak és az európai ombudsmannak, valamint vitát kezdeményez a Európai Parlamentben, amelynek – véleménye szerint – „kötelessége, hogy elszámoltassa a bizottságot”.

In ’t Veld hangsúlyozta, hogy nyilvánvaló a kettős mérce ténye, ugyanis az Európai Bizottság továbbra is következetesen hallgat a Görögországgal kapcsolatos kényes politikai ügyekről. Példaként említi a független felügyeleti szervek aláásását; az egészségügyi rendszer krízisét – amely miatt már többen életüket vesztették, köztük egy terhes nő és születendő gyermeke –; az illegális bevándorlókkal szembeni fellépést; a pyloszi hajótörést – amely során legalább 78 ember meghalt és több százan eltűntek –; végezetül pedig a már a helyi legfelsőbb bíróság által is vizsgált lehallgatási botrányt.

Utóbbi kapcsán a holland politikusnő, aki egyben a görögországi lehallgatásokat vizsgáló PEGA Bizottságnak is a tagja, megjegyezte, hogy a munka során több alkalommal is az ügy eltussolására tett kísérletekkel találta szembe magát. Az EP-képviselő véleménye szerint mindez nem véletlen, ellenkezőleg, „céltudatosság van a bizottság elnökének fellépésében”.

A német Berliner Zeitung a „Miért nyaral Ursula von der Leyen Görögország miniszterelnökével?” címmel jelentetett meg cikket, amelyben a lap szintén az eset kapcsán felmerülő összeférhetetlenség kérdését emelte ki, hasonlóan hivatkozva arra a furcsa tényre, hogy az Európai Bizottság feltűnően visszafogott a közelmúlt görög botrányai kapcsán.

A Süddeutsche Zeitung ugyancsak több cikket szentelt a témának, és a korábban említettek mellett megjegyezte, hogy „nyilvánvaló, hogy Micotákisz és Von der Leyen nagyon közel állnak egymáshoz, a miniszterelnök nagyon fontos partner”.

A körülmények ismeretében a lap szerint nem kérdéses, hogy „a görögországi látogatás politikai vonatkozású volt”, főleg annak tudatában, hogy Von der Leyen „minden nyilvános szereplésre aprólékosan ügyel”, most pedig – utalva a nyilvánosságra hozott képekre – valamilyen különös oknál fogva „elmaradt a megszokott diszkréció”.

Az Európai Bizottság valóban mind a mai napig következetesen hallgat a Görögországgal kapcsolatos problémákról, holott korábban a testület hasonló témákban – ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is – előszeretettel és hangosan bírált más tagállamokat, köztük Magyarországot is.

Volodimir Zelenszkij is ellátogatott Görögországba

Ugyancsak nehezen értékelhető véletlenként, hogy nem sokkal a közös vakációt követően Micotákisz Athénban fogadta Volodimir Zelenszkijt, aki a kétoldalú megbeszélést követően részt vett azon a görög elnök által szervezett vacsorán, amelyen Ursula von der Leyen, Charles Michel és tizenegy nyugat-balkáni vezető részvétele mellett többek között Ukrajna uniós tagsága is napirendre került.

A találkozók alkalmával két nyilatkozatot is aláírtak. A Micotákisz és Zelenszkij közötti megállapodás többek között rögzítette, hogy Görögország F–16-os vadászgépekre fog kiképezni ukrán pilótákat; az ország támogatja Ukrajna NATO-taggá válását; valamint a nemzetközi szervezetekkel együtt részt vesz Ukrajna háború utáni helyreállításában és újjáépítésében.

A balkáni országok jelen lévő vezetői az „Athéni nyilatkozat”-ra keresztelt dokumentumban „megingathatatlan támogatásukat” fejezték ki a „demokrácia és a jogállamiság értékein alapuló Ukrajna” iránt, valamint azon elkötelezettségüket is kinyilvánították, hogy támogatják a háborúban álló országot az uniós csatlakozás folyamatainak következő lépéseiben.

Micotákisz egyébként a Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatón Níkosz Kazandzákisz görög regényíró mondatával zárta gondolatait, miszerint: "Ne kérdezd, hogy győzünk-e vagy vereséget szenvedünk, harcoljunk!"

Pazar körülmények között nyaralhatott Ursula von der Leyen FORRÁS: TŰZFALCSOPORT.BLOGSTAR.HU

Másnap a görög elnök - a parti őrség kíséretében - Damoulis nevű hajójával vitte körútra a vendégeket, hogy közösen csodálják meg Sfakia partjainak szépségeit. Szombat este a vendégek a Souda-öbölre néző kilátás mellett fogyaszthatták el a krétai különlegességekből álló vacsorájukat.

A görög újságok címlapjára került a botrányos nyaralás FORRÁS: TŰZFALCSOPORT.BLOGSTAR.HU

A Pfizer-szál

A közös utazásról egyébként a Creta24 nevű helyi média egy rövid videót is közölt, amelyhez az egyik görög állampolgár a következő kommentet fűzte:

A Pfizerből származó nyereség egyesíti őket.

A hozzászólás nem alaptalan, ugyanis 2022. márciusában a válságok negatív következményeit amúgy is nehezen viselő társadalmat mélyen megrázta az a hír, hogy a görög állam 32 millió euróval támogatta azt a Theracell Laboratories IKE nevű cégkonzorciumot, amelynek történetesen az Európai Bizottság elnökének férje, Heike von der Leyen ügyvezetésével működő Orgenesis Inc. is a tagja.

RÁADÁSUL, AZ ORGENESIS EZER SZÁLLAL KÖTŐDIK AHHOZ A PFIZER GYÓGYSZERIPARI ÓRIÁSVÁLLALATHOZ - A CÉGET A PFIZER KORÁBBI ALKALMAZOTTAI ALKOTJÁK, FŐ RÉSZVÉNYESEI PEDIG UGYANAZOK, MINT A GYÓGYSZERVÁLLALATÉ -, AMELLYEL URSULA VON DER LEYEN MINDEN SZABÁLYT FELRÚGVA, PRIVÁT TELEFONJÁN KERESZTÜL, SMS-ÜZENETEKBEN BONYOLÍTOTTA LE AZT A 35 MILLIÁRD EURÓ ÉRTÉKŰ VAKCINABESZERZÉST, AMELY KAPCSÁN A MAI NAPIG SEM SIKERÜLT TISZTÁZNIA MAGÁT.

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy a görög sajtó szerint a mostani közös nyaralás is üzleti érdekeket szolgálhatott.

