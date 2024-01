Teljesülhet Marco Rossi kulcsemberének álma: BL-nyolcaddöntős sztárklub viheti Sallait

Német sajtóhírek szerint ugyan a Freiburg nem engedné el Sallai Rolandot már januárban, de a német Bundesliga-középcsapat vezetőedzője nyitva hagyott egy kiskaput.

Sallai Roland és Marco Rossi szövetségi kapitány Fotó: Domotor Csaba / Nemzeti Sport

– Ha szükségünk lesz az erősítésre, megtesszük a kellő lépéseket, máskülönben ennyiben hagyjuk – utalt Christian Streich vezetőedző arra, hogy szeretné ugyan együtt tartani a keretét, de nincs kizárva fontos játékos távozása a téli átigazolási időszakban.

Márpedig erre esélye van a 26 éves, 46-szoros magyar válogatott támadónak is, akiért az utóbbi napok-hetek sajtóértesülései szerint bejelentkezett több angol Premier League-csapat és a spanyol Sevilla is. A legfrissebb hírek szerint pedig egy régi kérője, az olasz Lazio minden más érdeklődőt megelőzött a Sallaiért folytatott versenyben.

A 2018 óta Freiburgban játszó, de évek óta nyíltan a további előrelépés lehetőségét kereső magyar légiós piaci értéke 12 millió euró (4,5 milliárd forint), és a német klub nagyjából ennyit is remélhet érte – ha legkésőbb idén eladja. Jövő nyáron ugyanis lejár a szerződése, így akkor már ingyen távozhatna. A Lazio vezetői ugyan sokallják kiszemeltjük árát, de van egy nyerőnek tűnő ütőkártyájuk: a rómaiak horvát válogatott középpályásának, Toma Basicnak hasznát látná Streich, így ha őt is megkapják cserébe, a freiburgiak kevesebb pénzzel is beérnék Sallaiért.

Az olasz Serie A jelenlegi hetedik helyezettje a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős, februárban a Bayern Münchennel csap össze.