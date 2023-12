Szoboszlait a barátja követheti: élete legnagyobb lépése előtt áll a magyar válogatott focista

A tavaszi döccenők után őszre újra a Freiburg egyik legjobbja lett Sallai Roland. A vele korábban bajszot akasztott edző, Christian Streich néhány hete már célzott arra, amit most a Bild is megszellőztetett: nevezetesen, hogy a több poszton is remekelő, 26 éves futballista rövidesen jó pénzért erősebb bajnokság erősebb csapatába igazolhat.

Csalóka kép: Angliába majd Sallai (elöl) követi a háttérben mosolygó Szoboszlait? – Fotó: Nemzeti Sport

Sallai korábban olasz és zsíros szaúdi ajánlatra is nemet mondott, a jelek szerint a világ legerősebb bajnokságába, a Premier League-be vezethet az útja. Oda, ahol a 46-szoros válogatott támadó csapattársai közül már Kerkez Milos (Bournemouth) és főleg a Liverpool-sztár cimbora, Szoboszlai Dominik is jó hírét kelti a magyaroknak.

Ez persze önmagában még kevés lenne, de Sallai többször is felhívta már magára az angolok figyelmét. Tucatnyi válogatottbeli gólja negyedét Anglia legjobbjainak rúgta: a 2021-es londoni világbajnoki selejtezőn (1-1) ő szerezte a vezető gólunkat (11-esből), majd a tavaly júniusi, wolverhamptoni Nemzetek Ligája-csoda (4-0 ide) során duplázott. Idén októberben pedig az Európa-liga csoportmeccsén ő szerezte a Freiburg gólját a West Ham United ellen (1-2).

A Bild értesülése szerint Sallai most (már sokadszor...) új ügynökséghez írta alá, abban a reményben, hogy hozzásegítsék „a következő és élete legfontosabb lépéséhez”.

A klubot már hatodik éve szolgáló Sallaiért sajtóhírek szerint 25 millió eurót (9,5 milliárd forint) vár a Freiburg, ami a téli átigazolási időszakban megnehezíti a klubváltást. Nyáron ellenben, különösen egy sikeres Európa-bajnoki szereplés után kaszálhatnak érte. Akkor érdemes is lesz túladniuk rajta a németeknek, mert már csak egy év lesz hátra a 2025 nyaráig szóló szerződéséből, így a következő évben már ingyen kellene elengedniük a sokoldalú magyar focistát.