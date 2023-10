"Nagyon nagyot mentünk" - Bombagólja után nem csak a csapatról áradozott a válogatott hőse

Belgrád után Budapesten is 2-1-re legyőzte legerősebb riválisát, Szerbiát, így a magyar labdarúgó-válogatott egyetlen lépésre került az Európa-bajnoki szereplés kivívásától.

Sallai a válogatottban is folytatta szezonbeli remeklését Fotó: Origo

A győztes gólt látványos labdaátvétel után, még látványosabb lövéssel megszerző Sallai Roland átszellemülten nyilatkozott a lefújás után.

– Már a meccs előtti sajtótájékoztatón is mondtam, milyen jó a szezonom eddig, és szerencsére ma is sikerült ezt folytatnom. Le a kalappal a csapat előtt! Nagyon nagyot játszottunk, nagyon sokat küzdöttünk. És köszönetet kell mondanom ennek a fantasztikus szurkolótábornak is. Nem az egyik, hanem a legjobb szurkolótábor áll mögöttünk. Marco Rossi már gratulált nekem, de nem csak nekem, hanem

az egész csapatnak kijár a gratuláció. Nagyon nagyot mentünk ma!

– értékelt boldogan Sallai az M4 Sport adásában.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata jövő kedden (20.45), Litvániában teheti fel a koronát eddigi teljesítményére: az immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes egy kaunasi győzelemmel bebiztosítaná sorozatban harmadik Eb-részvételét (az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül jutna ki egy világversenyre).