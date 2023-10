Rettegésben tartja az angolokat, topklubhoz mehet Marco Rossi válogatott sztárja

Sérülések miatt hetek óta a megszokottnál sokkal több védőmunkát bíz Sallai Rolandra a freiburgi mestere, de a magyar válogatott támadó így is bizonyítja remek formáját a kapu előtt. A 26 éves magyar légiós szerezte a német csapat egyenlítő gólját is csütörtökön az Európa-ligában, a West Ham United elleni hazai csoportmeccsen (végül a Konferencia-liga angol címvédője nyert 2-1-re).

Sallait (alul) hiába gyötörte Thilo Kehrer, a második félidő elején egyenlített a magyar klasszis Fotó: AFP

A magyar játékosával korábban rendkívül kritikus Christian Streich vezetőedző nem győzi dicsérni a több poszton hasznos Sallai fegyelmezett, szorgalmas és a csapat érdekeit szem előtt tartó játékát. A West Ham elleni góljával ehhez extrát is sikerült hozzáadnia.

– Nagyon megbízhatóan dolgozik. Rengeteget segít ezzel a csapatnak. Jót tesz nekünk, hogy – lekopogom – kilencven percen át folyamatosan kitart. Ez még olyankor is igaz, ha vannak meccseink, amelyeken a nézők számára talán kevésbé csillogó a játéka. Most nem is ez a feladata, hanem, hogy más képességeivel hasznunkra legyen. Támadásban letisztultan, és nem rossz pillanatban különleges dolgokkal próbálkozva, de ugyanígy védekezésben is. És mindezt teljesíti. Nagyon boldog vagyok emiatt – áradozott róla Streich, aki tavasszal pár napra még ki is tette keretéből a nyíltan elvágyódó focistát, hogy gondolkozzon el a szerinte nem megfelelő hozzááállásán.

Miután légiósunk tanult a történtekből, a tapasztalt edző most kilátásba helyezte: ha Sallai így folytatja, összejöhet régóta dédelgetett álma és szerződtetheti egy topklub.

Mindazt, amit elmondtam, nem csak Freiburgban látjuk rajta, hanem más helyeken is. Ez viheti tovább

– mondta Christian Streich.

Sallai Roland a Kicker szerint igazi angol-szakértő lett. A londoni csapat előtt már három gólt szerzett az angol válogatott ellen is. Előbb közel két éve, az 1-1-re végződő idegenbeli világbajnoki selejtező magyar gólját szerezte büntetőből a Wembley-stadionban.

A csúcsot azonban több szempontból is a Rossi-korszak eddigi legkiemelkedőbb sikere jelentette számára. Tavaly júniusban a magyar válogatott 4-0-ra nyert Wolverhamptonban, az angolok ellen, a Nemzetek Ligája "halálcsoportjában" (benne még az olaszokkal és a németekkel is), akkor Sallai duplázott.

"Angol-szakos" légiósunk legközelebb a West Ham elleni londoni visszavágón (december 14-én) gyarapíthatja a szigetországiak elleni góljai számát.