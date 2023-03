Bepöccent Sallai Roland edzője: reagált a Metropol cikkére

A német és olasz sportsajtóban is nagy vihart kavart a Metropol vasárnapi cikke, amelyben a magyar labdarúgó-válogatott csatáráról, Sallai Rolandról beszélt az édesapja.

Sallai edzője szerint csak a munkáján és a hozzáállásán múlik, visszakerül-e a Freiburgba – Fotó: AFP

Sallai Tibor többek között elmondta lapunknak, hogy szerinte az utóbbi meccseken azért mellőzte fiát németországi klubedzője, mert a 25 éves támadó nyáron várhatóan olasz csapathoz szerződik.

– Freiburgi klubedzője, Christian Streich tudja, hogy Roland nyáron várhatóan az olasz bajnokságba szerződik, szerintem ezért nem játszatta őt a legutóbbi két Bundesliga-meccsen – mondta a Metropolnak a leginkább a Lazióval összeboronált Bundesliga-légiósunk apja, aki maga is NB I-es futballista volt; játszott többek között a DVSC, a Honvéd és a Siófok csapatában is, a Vác középpályásaként pedig 1994-ben magyar bajnoki címet szerzett.

A Metropol cikkét az utóbbi napokban több német lap is szemlézte, sőt a német topliga negyedik (BL-indulást érő) helyén álló Freiburg legendás edzője, Christian Streich is reagált rá a Bildben. Nem is akárhogyan!

Streich a hűség mintaképe Christian Streich a német Bundesliga messze legrégebben posztján lévő trénere. Több mint 11 éve, 2012 januárjában nevezték ki, azóta 348 bajnoki meccsen dirigálta a mind sikeresebb csapatot. A német topliga történetében csak Otto Rehhagel jutott nála messzebb a Werder Bremennél. Streich összes topligás kollégája közül is csak Diego Simeone dolgozik régebb óta egy helyen, az Atlético Madridnál: az argentin akarnokot pár nappal előbb, 2011. december 23-án bízták meg a spanyol fővárosban.

A szombati, Hertha elleni hazai bajnoki előtt Streich felháborodva válaszolt a lapunkban megjelent nyilatkozatra.

– Az apja arról pletykált, hogy az utóbbi két meccsen azért nem játszattam Rolandot, mert állítólag ajánlata van a Laziótól, és nem akarom, hogy bizonyíthasson és jól játszhasson. De szép is lenne, ha egyszer ott tartanánk az SC Freiburgnál, hogy ha a Lazio vagy a Manchester City érdeklődik egy játékosunk iránt, ezért ne engedjük pályára lépni. Jó lenne, ha megengedhetnénk magunknak az ilyesmit, és nem függenénk többé az eladásokból származó pénztől.

Minden gyereknek megvannak a szülei, ez ellen nincs mi tenni, azok a szüleink, akik

– dohogott az 57 éves Bundesliga-rekorder edző a Bildben.

Streich ugyanakkor hangsúlyozta: játékosának nem tesz szemrehányást apja szavai miatt. Mint mondta, Sallai Roland csütörtök reggel felkereste őt az öltözőjében, és megbeszélték a történteket.

– Ő felette áll minden kritikának ebben a témában, ezt Rolandnak is megmondtam. Hogy mit kell tennie? Azért került ilyen helyzetbe, mert ez az úr úgy gondolta, ilyet kell mondania. Nem ismerem az apját, soha nem láttam. De érthetetlen számomra, hogy tehette ki a fiát ekkora nyomásnak. Ezért én továbbra is támogatom Rolandot, mert láthatóan óriási nyomás van rajta – idézte Streich szavait Németország legnagyobb példányszámú, több mint egymilliós napi eladással büszkélkedő tömeglapja.

A cikk szerint a Freiburgnál régóta gondot jelent, hogy Sallai Rolandot károsan befolyásolják: télen annak is rossz visszhangja volt, hogy rövid időn belül már a harmadik ügynökséghez írt alá a távozás reményében. Ez már csak azért is egyre problémásabb a klub számára, mert közben a támadó becsült piaci értéke jelentősen csökken. A Transfermarkt másfél éve még 16 millió euróra (6,1 milliárd forint) taksálta, a napokban viszont 10 millió euróra (3,8 milliárd forint) csökkentették az értékét.

– Edzésen és az utolsó meccsein nem volt olyan jó, és nem volt teljesen rendben az akcióiban, hogy több játéklehetőséget kapjon. Megvan az oka, hogy miért játszik többet Grifo, Gregoritsch, Doan vagy éppen Höler: mert jobb teljesítményt nyújtanak, és most egyszerűen jobbak. Ha valaki nem játszik, akkor a következő edzésen kiemelkedő hozzáállást várok el tőle. Megértem, ha idegesíti. De ha az edzésmunkája nem a legjobb, akkor nem várhatja el, hogy pályára küldjem – zárta gondolatait Streich.

A Metropol-cikkről és a freiburgi edző bepöccenéséről a németek mellett több jelentős olasz fociportál is beszámolt, nyilván Sallai és a Lazio körvonalazódó frigye miatt.