Pokolból a mennybe: kibékült Sallaival a Freiburg edzője

Sallai Rolandra a magyar válogatottban csatárként számít Marco Rossi, német klubcsapatában leginkább támadó jobbszélső a posztja, de a Freiburg utóbbi meccsein már sokkal inkább védekező feladatokkal, szárnyvédőként játszik. A 26 éves futballista olyan jól megállja a helyét új feladatkörében, hogy Christian Streich vezetőedző valósággal áradozik magyar légiósáról. Ez már csak azért is nagy szó, mert néhány hónapja a tréner elégedetlen volt a hozzáállásával, még a keretből is kitette.

Sallai Roland számára szokatlan poszton is remekel Freiburgban, gyakran kritikus edzője is dicséri Fotó: AFP

Éppen a hétvégi meccs előtt, a freiburgiak közösségi oldalain megjelent kérdezz-felelekben egy szurkoló érdeklődött, hogy melyik Sallai kedvenc posztja.

– Jó kérdés, mióta itt vagyok, több poszton játszottam. Egyszerűen boldog vagyok, ha bármelyik poszton pályán lehetek és segíthetem a csapatot. Csak ne kapusként, abban rossz lennék – válaszolta a remek formába lendült magyar válogatott támadó.

Was ist eigentlich deine Lieblingsposition, Roland? 🤔



Zur kompletten Fragerunde: https://t.co/WXQ6p6XnVk pic.twitter.com/w6mE5rdwNJ — SC Freiburg (@scfreiburg) September 29, 2023

Nem a levegőbe beszélt: Sallait a frankfurti 0-0 után vasárnap, az Augsburg ellen is jobb oldali középpályásként vetette be Streich, ő pedig olyan fegyelmezett és szorgalmas játékkal szolgálta a csapatát, hogy szigoráról híres edzője nem győzi dicsérni. A védekező feladatai ellátása mellett még egy tizenegyest is kiharcolt a 3. percben, amelynek értékesítésével Vincenzo Grifo megadta az alaphangot a végül 2-0-ra megnyert Bundesliga-meccsen.

– Tiszta fejjel játszik, éretten viselkedik. Pedig újabban nem is játszhat a neki leginkább fekvő pozícióban – emelte ki a német szaktekintély, miután méltatta a szezon eddigi összes tétmeccsén a kezdőcsapatba jelölt Sallai védő- és támadójátékát is.

Christian Streich tavasszal bírálta, most áradozik magyar légiósáról Fotó: AFP

– Tavaly hol játszott, hol megsérült. Most – lekopogom – egészséges. Roland, az Roland. Egy kedves srác, aki mindig önmaga. Egy nagyon jó focista.

Pedig alig néhány hónapja akasztottak bajszot. Streich néhány napra kitette a csapatból magyar légiósát, akit többször is nem megfelelő hozzáállása miatt bírált.

A Bundesliga 8. helyén álló Freiburg a német bajnokságban legközelebb vasárnap (17.30, tv: Match 4) a címvédő, de most csak harmadik Bayern München vendége lesz. Addig azonban még egy nagy feladat vár Sallaiékra az Európa-liga csoportkörében: csütörtökön (18.45, tv: RTL 3) a Konferencia-liga-címvédő angol West Ham Unitedet fogadják.