Csodagóllal vertük a szerbeket, kedden kijuthatunk az Eb-re

Elképesztő az, amit a magyar fociválogatott nyújt az Európa-bajnoki selejtezőben. A mieink másodszor is legyőzték a legnagyobb rivális Szerbiát, így öt meccs után is veretlenül vezetjük a csoportunkat. Kedden Litvániában már ki is juthatunk a németországi Európa-bajnokságra. Ezt már szinte lehetetlen elrontani.

Csodálatos élőkép a meccs előtt

Marco Rossi együttese egy szenzációs kontra révén az első félidőben Varga Barnabás góljával szerezte meg a vezetést. A gólt ide kattintva tudod megnézni.

A szerbek ugyan egyelítettek, de nem örülhettek sokáig, Sallai Roland csodagóljával újra nálunk volt az előny. Itt láthatod a csodát!

A folytatásban szerencsénk is volt, a szerbek csak lesről tudtak betalálni, vagy a kapufa segített ki minket.

A magyar csapat 5 meccsből négyet megnyert, emellett egy döntetlennel áll a csoport élén. Kedden Litvániában végleg eldőlhet az Eb-szereplésünk.