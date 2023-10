Ennyit érhet a magyar válogatott Szerbia elleni győzelme

Fontos mérkőzések előtt áll a magyar labdarúgó-válogatott, amely ma este Szerbia, kedden pedig Litvánia ellen vív Európa-bajnoki selejtezőt. Ha a mieink sikerrel veszik e két találkozót, biztosan kijutnak a 2024-es, Németországban rendezendő Eb-re, amit eurómilliókkal jutalmaz a kontinentális labdarúgó szövetség. Anyagilag sem mindegy tehát, mi történik ma este 20.45-től a Puskás Arénában.

Fotó: Mónus Márton

A Világgazdaság számítása szerint most az a fontos, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány társulata ne kapjon ki, amire azért jó esély van azután, hogy idegenben már le tudtuk győzni a szerbeket. Persze az igazi most is a győzelem lenne, mert akkor utána már egy pont is elég lehet Litvániából a továbbjutáshoz. Végszükség esetén a novemberben esedékes utolsó két fordulóban, Bulgáriában és Montenegróban is összeszedhetjük a szükséges pontmennyiséget, hogy sorozatban a harmadik Eb-re is kijussunk.

Bár a 2024-es kiírás pénzdíjai még nem publikusak, a korábbi két Eb-n már azért is járt 8, illetve 9,25 millió euró (3,1, illetve 3,6 milliárd forint), hogy a csapat egyáltalán kijutott rá, ha pedig az ottani csoportkörben legalább döntetlent játszott, azért még félmillió euró (194 millió forint), míg a győzelemért ennek a duplája ütötte a markukat. Vagyis nemcsak a nemzeti büszkeség miatt lehet örülni, hanem anyagilag is megéri, ha jól szerepel a válogatottunk.