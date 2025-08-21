Arne Slot megőrült, teljesen felforgatná a Liverpoolt ezzel a húzással

Könnyen lehet, hogy nem a 125 millió euróért megvásárolt Florian Wirtz lesz a Liverpool legdrágább nyári igazolása. Ez a kijelentés néhány napja még elég őrültségnek hangzott volna, hiszen mindenki azt várta, hogy a Newcastle United biztosan elfogadja a Vörösök, Alexander Isakért tett 110 millió fontos ajánlatát. A Szarkák ezt viszont hatalmas meglepetésre visszautasították, mert állítólag többet szeretnének kapni az előző Premier League-szezonban 23 gólt és hat gólpasszt jegyző svéd támadóért.

Arne Slot következő célpontja Alexander Isak (Fotó: Catherine Ivill - AMA)

Állítólag Arne Slot készen áll arra, hogy egy 130 millió fontos (nagyjából 150 millió eurós) ajánlatot tegyen a játékosért, amelyre minden bizonnyal már a Newcastle sem fog tudni nemet mondani. Az üzlet valószínűleg csak a két csapat egymás elleni, hétfő esti mérkőzése után jöhet létre, amelyen biztosan nem lép pályára a svéd támadó. Isak kedden este az Instagramon közzétett nyilatkozatában azt mondta:

A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el, és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Amikor két fél között a bizalom elvész, a kapcsolat már nem folytatható.

Így illeszkedhet Alexander Isak a Liverpoolba

Arne Slot támadósora már az első, Bournemouth elleni mérkőzésen sem muzsikált rosszul, hiszen a Frankfurtból érkező Ekitiké mellett Gakpo és Salah is gólt szerzett Kerkez Milos volt csapata ellen. Ennek fényében mindenképpen meglepő, hogy a Vörösök ennyire ragaszkodnak Isak szerződtetéséhez, hiszen a kezdőben csak abban az esetben kapna helyet, ha Gakpót vagy Ekitikét a kispadra ülteti Arne Slot. Utóbbi idén nyáron, 95 millió ellenében csatlakozott a kerethez, míg előbbi 2023-ban érkezett 60 millió euróért.

Alexander Isak (jobbra) szenzációs szezonon van túl (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Liverpool nyitó fordulóban alkalmazott felállása alapján arra következtethetünk, hogy Isak valószínűleg Gakpo helyét veheti át a kezdőben, mivel mindketten hasonló gyorsasággal és cselezési képességgel rendelkeznek, és nem mellesleg a svéd már Newcastle-ben is komfortosan mozgott a bal szélen. Továbbá, Gakpo 193 centiméteres magassága nem hiányozna annyira a beívelt labdáknál sem, hiszen Isak is hasonló testi adottságokkal rendelkezik.