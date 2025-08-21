Arne Slot megőrült, teljesen felforgatná a Liverpoolt ezzel a húzással

A Liverpool már így is a legtöbbet költötte a nyári átigazolási időszak során a Premier League csapatai közül, de a csapat holland edzője ennek ellenére sem áll le. A Newcastle United támadója, Alexander Isak lehet a következő érkező.
Könnyen lehet, hogy nem a 125 millió euróért megvásárolt Florian Wirtz lesz a Liverpool legdrágább nyári igazolása. Ez a kijelentés néhány napja még elég őrültségnek hangzott volna, hiszen mindenki azt várta, hogy a Newcastle United biztosan elfogadja a Vörösök, Alexander Isakért tett 110 millió fontos ajánlatát. A Szarkák ezt viszont hatalmas meglepetésre visszautasították, mert állítólag többet szeretnének kapni az előző Premier League-szezonban 23 gólt és hat gólpasszt jegyző svéd támadóért.
Állítólag Arne Slot készen áll arra, hogy egy 130 millió fontos (nagyjából 150 millió eurós) ajánlatot tegyen a játékosért, amelyre minden bizonnyal már a Newcastle sem fog tudni nemet mondani. Az üzlet valószínűleg csak a két csapat egymás elleni, hétfő esti mérkőzése után jöhet létre, amelyen biztosan nem lép pályára a svéd támadó. Isak kedden este az Instagramon közzétett nyilatkozatában azt mondta:
A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el, és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Amikor két fél között a bizalom elvész, a kapcsolat már nem folytatható.
Arne Slot támadósora már az első, Bournemouth elleni mérkőzésen sem muzsikált rosszul, hiszen a Frankfurtból érkező Ekitiké mellett Gakpo és Salah is gólt szerzett Kerkez Milos volt csapata ellen. Ennek fényében mindenképpen meglepő, hogy a Vörösök ennyire ragaszkodnak Isak szerződtetéséhez, hiszen a kezdőben csak abban az esetben kapna helyet, ha Gakpót vagy Ekitikét a kispadra ülteti Arne Slot. Utóbbi idén nyáron, 95 millió ellenében csatlakozott a kerethez, míg előbbi 2023-ban érkezett 60 millió euróért.
A Liverpool nyitó fordulóban alkalmazott felállása alapján arra következtethetünk, hogy Isak valószínűleg Gakpo helyét veheti át a kezdőben, mivel mindketten hasonló gyorsasággal és cselezési képességgel rendelkeznek, és nem mellesleg a svéd már Newcastle-ben is komfortosan mozgott a bal szélen. Továbbá, Gakpo 193 centiméteres magassága nem hiányozna annyira a beívelt labdáknál sem, hiszen Isak is hasonló testi adottságokkal rendelkezik.
A végső bejelentésre még biztosan várnunk kell néhány napot, de egyre biztosabb, hogy Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni után, Alexander Isakkal is bővül Arne Slot kerete. Vagyis a holland szakember nem áll le, még inkább felforgatja a csapatot, amelyet tavaly ilyenkor érintetlenül hagyott.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.