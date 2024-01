Közbeszólt az exedző, Csercseszov figyelmeztette a Fradi következő igazolását

Napok kérdése, mikor jelenti be a Ferencváros Edgar Szevikjan átigazolását. Az orosz élvonalban szereplő Pari Nyizsnyij Novgorod szélsőjénél a zöld-fehér mezes együttes aktiválta az 1,1 millió eurós (414 millió forint) kivásárlási árát. A bajnokságban vezeti a házi góllövőlistát, és nagy érdemei vannak abban, hogy a szerény kerettel rendelkező Novgorod a kilencedik helyen áll a 16 csapatos bajnokságban. A szélső 1,8 millió eurós (676 millió forint) értékével az együttes legdrágábbra taksált futballistája.

Sztanyiszlav Csercseszov jól ismeri a Fradi következő igazolását, Edgar Szevikjant (Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport)

A klubváltásról most megszólalt Sztanyiszlav Csercseszov, aki 2021 decembere és 2023 júliusa között volt a Fradi vezetőedzője. A korábbi orosz szövetségi kapitány jól ismeri Szevikjant és fel is ajánlotta családjának a segítségét.

„Egy december 29-i Ilja Cimbalarra emlékező meccs után ünnepi vacsora volt, ahol odajött hozzám Szevikjan apja. Jót beszélgettünk, mondtam neki, hogy ha kell információ a Ferencvárosról, keressen csak nyugodtan. De még nem kerestek meg. Adja Isten, hogy ez az átigazolás meghozza a Ferencvárosnak és a játékosnak is, amit szeretnének tőle”

– nyilatkozta Sztanyiszlav Csercseszov, amit az Üllői129 szemlézett. Apja, és egyben ügynöke, Martirosz Szevikjan olyannyira Dejan Sztankovicsékat részesítette előnyben, hogy az orosz hírek szerint 300 ezer eurót (113 millió forint) bedobott az átigazolásba, hogy megkönnyítse a Fradi vezetőinek a dolgát. Csercseszov ugyanakkor figyelmeztette Szevikjánt, hogy nem lesz egyszerű dolga, ha be akar kerülni a csapatba.

„A Ferencváros nehéz hely minden játékosnak, mert mindenhol győzni akarnak. És nagyon nemzetközi. Amikor én ott voltam, húsz nemzet focistái játszottak ott. Most úgy fest, 21 lesz. Nem elég, hogy ígéretes egy játékos. Én is vittem oda ígéretes játékosokat, akikről kiderült, nem bírják a versengést. Hogy sikeres legyen valaki, fejben is erősnek kell lennie. Ezt kívánom Szevikjannak.”

A Ferencváros jelenleg Spanyolországban edzőtáborozik, idei első tétmérkőzését február 3-án játssza a Kisvárda otthonában.