Szoboszlai hazatért, megvan a Fradi új világsztárja

Olvasóinknál a magyar futball nagy nevei vitték a prímet a héten. A Szoboszlai Dominikkal, Varga Barnabással és Dárdai Pállal kapcsolatos híreinkre voltak kíváncsiak a legtöbben.

Szoboszlai Dominik (balra) és Varga Barnabás a magyar válogatott belgrádi csoportrangadóján

Fotó: mlsz.hu

Szoboszlai azután tért haza a magyar válogatotthoz, hogy Liverpoolba igazolva két hónap alatt óriási közönségkedvenccé vált az angol sztárklubnál.

A 22 éves középpályásnak jár a luxus, nem is veti meg: már a liverpooli bemutatásánál is egy 30 millió forintos Rolex karóra ékesítette a csuklóját, most pedig egy hasonlóan értékes Patek.

*

Nyári leigazolása óta 12 tétmeccsen 14 gólt szerzett a Ferencváros színeiben Varga Barnabás. A héten a magyar válogatott tán legnehezebb Európa-bajnoki selejtezőjént is betalált Szerbia kapujába. A merészebb fradisták már azon tanakodnak, az aranylabdás Albert Flórián óta láttak-e ilyen támadót a kedvenc csapatukban.

Megkérdeztük erről Mucha Józsefet, az FTC korábbi játékosát, majd edzőjét.

*

Dárdai Pál csapata a múlt hétvégén újabb történelmi csapást szenvedett el a német labdarúgó-másodosztályban: a Hertha négyszeri vezetése ellenére 6-4-re kikapott Magdeburgban.

Az igazán erős csapatot csak ősz végére ígérő magyar vezetőedző alaposan megmondta a magáét a megalázó vereség után.