A világklasszisnak jár a luxus: így érkezett haza Szoboszlai Dominik – Fotó

Két hónap alatt kedvenc lett Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A magyar fociválogatott csapatkapitánya eddig a gárda mind a négy bajnokiját végigjátszotta, két meccsen is a legjobbnak választották, a szurkolók mellett a szakmai stáb is odáig van érte, s ami a legfontosabb: az Aston Villa ellen megszületett az első gólja is. Ki lehet jelenteni, Dominik igazi világsztár lett 22 éves korára.

Szoboszlai mindenkit meglepett, újabb luxusórát villantott Fotó: AFP/AFP

A világklasszisnak jár a luxus, ezt pedig nem veti meg magától a középpályás. Már a liverpooli bemutatásánál is egy 30 millió forintos Rolex karóra ékesítette a játékost, aki most Angliából hazatért Magyarországra a válogatotthoz. Az említett Rolex a bőröndben lehetett, mivel most egy hasonlóan értékes Patek díszítette a játékos csuklóját – vette észre a témára szakosodott Csuklóspotting Instagram-oldal.

Szoboszlai korábban többnyire Rolexekben mutatkozott, de ez itt a képen egy rózsaarany Patek Philippe Aquanaut (5167R-001) csokibarna számlappal és szíjjal. Elképesztően jól néz ki a barna-arany összeállítás, a gránát számlap és a kaucsuk szíj miatt majdnem azt írtam, hogy utilitarista, puritán dizájn, de hát ez mégiscsak egy tömör arany tokos óra, ami annyiba kerül, mint egy családi ház vidéken

– jegyzi meg az oldal, ami 16 milliós lista-, és 30 milliós piaci árról ír.

A hozzászólók szerint ha valaki, akkor Szoboszlai mindenképpen megérdemli ezt a luxust.

Szép a Patek, de a liverpooli bemutatásnál a Rolex sem volt csúnya.

Szoboszlai két meccsen léphet pályára a héten a nemzeti csapatban, csütörtökön idegenben Eb-selejtezőn Szerbia, vasárnap barátságos meccsen Csehország lesz idehaza az ellenfél.