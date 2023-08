Szoboszlai dörzsölheti a tenyerét, ismerős helyről kap társat maga mellé

Hét középpályásától (Arthur, Alex Oxlade-Chamberlin, Fabinho, Fabio Carvalho, James Milner, Jordan Henderson és Naby Keita) vált meg a Liverpool idén nyáron, a helyettesítésükre pedig egyelőre „csak” Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik érkezett. Az már a felkészülési időszakban is látszott, hogy a csapatnak szüksége lenne egy védekező középpályásra, ám Moises Caicedóról és Roméo Laviáról is lemaradtak. Most azonban úgy néz ki, sikerült pótolni a hiányposztot.

Szoboszlai Dominik jól ismeri a Liverpool következő igazolását – Fotó: AFP

A jól értesült átigazolási szakértő, Fabrizio Romano állítja, a klub megegyezett a Stuttgarttal Wataru Endóról. A német együttes csapatkapitánya 18 millió euróért (7 milliárd forint) érkezik Angliába, a hatszoros Bajnokok Ligája-győztes alakulat már orvosi vizsgálati időpontot foglalt neki. Ezzel Szoboszlai megkönnyebbülhet, Endo ugyanis a labdaszerzésekkel lesz elfoglalva a középpályán, így a 22 éves magyar futballista többet fókuszálhat a támadásépítésekre és az átlövésekre. A 32-szeres magyar válogatott jól ismerheti új kollégáját, a Bundesligában ugyanis még az RB Leipzig futballistájaként többször is játszott Endo ellen.

A 30 éves futballista mentalitásával és munkamoráljával sokat lendíthet a Liverpool játékán, a Stuttgartban, illetve a japán válogatottban is ő a csapatkapitány, a nemzeti együttesben eddig 52 alkalommal lépett pályára. Fejjátéka kiváló, tavaly a Bundesliga középpályásai közül övé volt a legtöbb megnyert légi párbaj (219), valamint a fejjel történő tisztázás (105). A játékban szintén nagyon aktív, a labdaérintések (6511), és a sikeres passzokban (3940) második helyet ért el.

Endo vélhetően augusztus 27-én, a Newcastle elleni rangadón debütálhat a Liverpoolban.