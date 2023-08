„Jobb, ha felkészülsz” – nem akárki fenyegeti Szoboszlait

Kerkez Milossal a soraiban harcolt ki a Bournemouth 1-1-es döntetlent a West Ham United ellen az angol labdarúgó-bajnokság élvonalának nyitófordulóján. Szoboszlai Dominik szintén 1-1-el debütált élesben a Liverpoollal, a 32-szeres magyar válogatott középpályás végig a pályán volt a Chelsea ellen.

Szoboszlai Dominikkal a soraiban 1-1-es döntetlennel indított a Liverpool a Premier League-ben Fotó: Danial Hakim

A két magyar válogatott futballista egyaránt a kezdőcsapatban kapott helyet, és mindketten végig is játszották az összecsapásokat, teljesítményükre pedig nem lehetett panasz. Ezen a héten, augusztus 19-én szombaton azonban farkasszemet nézhetnek egymással, a második fordulóban ugyanis a Bournemouth a Liverpool otthonába látogat. Szoboszlai kapott is az alkalom, és már most elkezdte „terrorizálni” Kerkezt.

A balhátvéd legfrissebb fotója alá kommentelt a magyar válogatott csapatkapitánya:

Hamarosan találkozunk

– üzent hadat Szoboszlai Kerkeznek, aki válaszolt is az üzenetre:

Jobb, ha felkészülsz.

A két együttes legutóbbi öt egymás elleni mérkőzéséből négyet a Liverpool nyert, egyszer pedig a Bournemouth diadalmaskodott. A tavalyi két párharcuk meglehetősen hektikusra sikerült, 2022 augusztusában a Liverpool 9-0-ra (!) győzött az Anfield Roadon, akkor Luis Díaz és az azóta Szaúd-Arábia távozó Bobby Firmino is duplázott. Idén márciusban azonban a Bournemouth bosszút állt, és 1-0-ra győzni tudott.

A találkozó 16 órakor kezdődik, és a Spíler1 televízió élőben közvetíti az összecsapást.