Magyarok a világ minden tájáról az atlétikai vb-n

A vb szervezői és a Rákóczi Szövetség közös programjának részeként 350 ukrán gyerek is ajándékba kapja a vb látogatást - jelentette be Németh Balázs Tusnádfürdőn.

- Sok más élmény mellett a világ magyarságának hatalmas találkozója is lesz a budapesti atlétikai világbajnokság. Láss csodát, így szól a vb szlogenje és ez is az egyik csoda, hogy közösen élhetjük át Magyarország és az egész Kárpát-medence történetének legnagyobb sporteseményét - mondta Németh Balázs, az atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója Tusnádfürdőn, a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban a témában rendezett pódiumbeszélgetésen.

Fotó: Budapest 2023 NZrt.

Németh Balázs azt is elmondta, hogy szervezőbizottság meghívására a Rákóczi Szövetséggel együttműködve 400 Magyarországon táborozó magyar fiatal lehet ott a vb-n, éppen a legnagyobb nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, amely egyúttal a vb második versenynapja és aznapra esik az egyik legesélyesebb magyar atléta, a kalapácsvető Halász Bence döntője is. 350 fiatal a külhoni területekről érkezik a vb-re, 50-en pedig a diaszpórából, azaz a világ minden tájáról (Argentína, Peru, Kanada, Spanyolország, Csehország,) jönnek haza, hogy Magyarországon töltsék a nyár egy részét.

Ugyancsak a Rákóczi Szövetség szervezésében, az ungvári főkonzul segítségével 350 olyan ukrán gyerek is érkezik az atlétikai világbajnokságra, akiknek a családját súlyosan érintette a háború és hazánkban tudnak egy időre eltávolodni a háború borzalmaitól.

A Rákóczi Szövetség felújított sátoraljaújhelyi táborában és az ország különböző területein megtalálható kisebb táborhelyeken összesen 12 ezer Kárpát-medencei és távoli országokban élő magyar fiatal nyaral 28 turnusban 31 országból.

Rendkívül megtisztelő a Rákóczi Szövetség közösségének, hogy az atlétikai világbajnokság részévé válhat nyári programjainknak, ami életre szóló élménye lehet sok száz táborozó vendégünknek

– mondta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

Az atlétikai világbajnokság rendkívül népszerű a Kárpát-medencében, Magyarország után a második legtöbb szurkoló a szomszédos országokból érkezik majd a történelmi eseményre. A vb-re jegyek továbbra is kaphatók korlátozott számban a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.

