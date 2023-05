Életre szóló élmény lesz: Kovács Kokó István várja a nyár nagy durranását

A magyar sporttársadalom krémje, olimpiai és paralimpiai bajnokok, világbajnok versenyzők, legendás edzők és ismert sportvezetők is a helyszínen, a Nemzeti Atlétikai Központ lelátóiról szurkolnak majd az atlétika szuperhőseinek, köztük a magyar válogatott tagjainak az augusztusi atlétikai világbajnokságon. Az eddigi visszajelzések alapján Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye egyben a magyar sport ünnepe is lesz – erről Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója beszélt a magyar sport napja alkalmából, és bejelentette, hogy meghívják a lelátóra a jövő bajnokait is.







- Kijelenthetjük, hogy az augusztusi világbajnokság a magyar sporttársadalom közös ünnepe lesz. Örömmel fogadjuk és megtisztelőnek tartjuk, hogy nemcsak az atlétika, hanem szinte minden más sportág legendái, nagy bajnokai, korábbi és jelenlegi versenyzői, sportvezetők és -diplomaták is jelzik a szervezőbizottság felé, hogy szívesen kilátogatnak a Nemzeti Atlétikai Központba. Várjuk őket a lelátókon – mondta Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Az eddigi visszajelzések alapján a hazai sportvilág számos legendás bajnoka is ott lesz a lelátón, köztük Kovács Kokó István és Gyurta Dániel.



– Az atlétika minden sportág alapja, így az ökölvívásé is, természetes, hogy szeretnék ott lenni a hazai rendezésű világbajnokságon és élőben látni a világ legjobbjait. Az atlétika a sportok királynője, márpedig személyesen találkozni a királynővel életre szóló élmény lesz – mondta Kovács Kokó István.

– Egy ország életében vannak nagy pillanatok. Olyan kivételes alkalmak, amikor az egész világ figyelmét magára vonva büszkén megmutathatja, mire képes. Az atlétikai világbajnokság ilyen rendkívüli momentum lesz az életünkben. Egy olyan esemény, amelyen ott kell lenni, és öröm lesz átélni minden egyes percét – mondta Gyurta Dániel.