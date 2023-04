Ennyi volt, Lionel Messi döntött a jövőjéről

Lionel Messi döntésre jutott: kiderült, mihez kezd nyáron, amikor lejár a kétéves szerződése a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatánál.

Messi döntött, nyáron távozik Párizsból, de hová? Fotó: AFP

A 36 éves argentin világsztár távozik a Bajnokok Ligájában vele is kudarcot vallott PSG-től – értesült a Sky. Korábban a francia sportsajtóban is arról írtak, hogy a párizsi szurkolók által kikezdett klasszis klubváltásra készül. A L'Équipe szerint az is erre ösztönzi, hogy maradása esetén le kéne mondania az eddigi fizetése (sajtóhírek alapján 40,5 millió euró, azaz 15,2 milliárd forint) negyedéről, mert a katari állam befektetési alapjának pénzét költő klubvezetők a gazdasági Fair Play szabályai miatt kénytelenek csökkenteni a kiadásaikat.

Ebből persze nem kér, már csak az a kérdés, hol akarják és tudják kellően megfizetni a szolgálatait. Tartja magát a hír, hogy Messit évi 400 millió eurós (150 milliárd forint) gázsival csábítanák Szaúd-Arábiába (az Al-Hilalhoz), ahol kétszer annyit szakíthatna, mint a rivális Al-Nasszrnél a világ legjobban megfizetett sportolójává tett Cristiano Ronaldo. Az észak-amerikai MLS klubjai pedig összefognának az érkezéséért, minden szereplő hajlandó lenne anyagilag áldozni azért, hogy tovább emelje a liga ázsióját, és ő dönthetné el, melyik csapatot akarja erősíteni.

Messi aláírására persze ettől még a Barcelona a legesélyesebb, hiszen a 2021-es távozásáig mégiscsak bő két évtizedet töltött a katalánoknál. Más kérdés, hogy a súlyos adósságok alatt nyögő Barca megengedheti-e magának legendája visszatérését. A hírek szerint azon a megoldáson dolgoznak, hogy Messi alacsony alapbérért szegődjön újra nevelőegyesületébe, míg az igazán nagy pénzt a saját maga által termelt reklámbevételekből fedeznék.

A Barcelona szurkolói az ő nevét zengték megmentőként, amikor a vendég Real Madrid szerda este történelmi csapást mért (0-4) kedvenceikre a spanyol kupában.