Kitudódott Messi titkos terve: árulkodó fotó Barcelonából

Egyelőre bizonytalan, hol folytatja a pályafutását Lionel Messi, akinek június 30-ával lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél. A 35 éves, világbajnok argentin futballsztárt sajtóhírek szerint csábítják Szaúd-Arábiába (még Cristiano Ronaldóénál is nagyobb fizetést adna neki az Al-Nasszr riválisa, az Al-Hilal), és David Beckham amerikai klubjához, az Inter Miamihoz is – de a legnagyobb durranás az lenne, ha két év múltán visszatérne az FC Barcelonához. Az utóbbi napokban arról szóltak a hírek, hogy ennek semmi realitása, de a jelek szerint most fordult a kocka.

Messi két párizsi év után visszatérhet Barcelonába Fotó: AFP

Messi a feleségével, Antonellával együtt Barcelonába repült Párizsból, hogy ott együtt bulizzanak a barátaikkal, köztük Jordi Albával és Sergio Busquetsszel.

„Esti kiruccanás barátokkal”

– fűzte hozzá Antonella.

A Rádio Catalunya szerint ennél izgalmasabb, hogy Messi apja is a párral tartott Barcelonába, hogy tárgyaljon fia jövőjéről a katalán klub elnökével, Joan Laportával.

📢 El @totcosta informa d’una reunió entre el president del Barça Joan Laporta i el pare de Leo Messi https://t.co/5dRmr7s0Rj https://t.co/FSioJptGwn — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) February 21, 2023

Messi bátyja és apja is arról beszélt a közelmúltban, hogy a vb-győztes barcelonai visszatérésére szinte semmi esély. Most azonban gyökeres fordulat állhatott be az ügyben.

Lionel Messi 2000-től 2021 nyaráig tartozott a Barca kötelékébe; a felnőtt csapatot 16 évig erősítette, ezalatt 35 nagy trófeát nyert a katalánokkal.