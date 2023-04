Parádés szereposztás, világsztárok jönnek Budapestre

Világklasszisok, sztárok és sztárcsapatok küzdenek azért, hogy május 31-én csúcsra érhessenek a labdarúgó Európa-liga budapesti döntőjében. A kialakult párosítások alapján az AS Roma–Bayer Leverkusen és a Juventus–Sevilla párharcok győztesei lépnek pályára a Puskás Arénában.

Garantáltan újra sztárok jönnek a Puskás Arénába a május 31-i El-döntőre Fotó: Metropol/Máté Krisztián

A budapesti döntőre pályázó csapatok közül a nyolcaddöntőben az FTC-t búcsúztató Leverkusen játékoskeretét taksálja a legtöbbre (421,85 millió euró, azaz 160 milliárd forint) a Transfermarkt. A további „erősorrend”: Juventus (420,7 millió euró, azaz 159 milliárd forint), AS Roma (317,15 millió euró, azaz 120 milliárd forint), Sevilla (209 millió euró, azaz 79 milliárd forint).

A talpon maradtak legértékesebb focistája is a németeké, a 19 évesen már 85 millió eurót (32 milliárd forint) érő Florian Wirtz. Persze ettől még nála nagyobb nevek is szerepelnek az elődöntős csapatokban, a világbajnok Paul Pogbától és Ángel Di Maríától (mindkettő Juventus) a szintúgy vb-győztes Paulo Dybalán (Roma) át a Sevillával és főként előtte a Barcelonával szinte minden jelentős kupatrófeát begyűjtő Ivan Rakiticig, nem beszélve az olasz Európa-bajnokokról, a juvés Federico Chiesától a római Leonardo Spinazzoláig.

Nem beszélve az edzőkről! A sorozat (El, korábban UEFA-kupa) hatszoros győzteseként rekorder Sevilla szakvezetője, a kevesebb mint egy hónapja kinevezett José Luis Mendilibar a kakukktojás: a 62 éves edző eddigi legnagyobb sikere – megelőzve a Valladoliddal 16 éve megnyert spanyol másodosztályú bajnokságot – éppen a Manchester United negyeddöntőbeli kiejtése (2-2, 3-0). Kollégái közül viszont a leverkuseni honfitárs, Xabi Alonso világ- és Európa-bajnok, a Liverpool és a Real Madrid játékosaként is BL-győztes világsztárból lett egyre sikeresebb tréner. A Juventust dirigáló Massimiliano Allegri leginkább az olasz bajnoki címeire (egy a Milan, öt pedig a két vesztes BL-döntőig is vezetett Juve élén) lehet büszke. Ebben az összevetésben vitán felül José Mourinho viszi a prímet.

A rómaiak 60 éves portugál sztáredzője az utóbbi 20 évben megnyert minden lehetséges országos és nemzetközi klubtrófeát a csapataival. Többek között azért is a frászt hozhatja az El-riválisokra, hogy eddig mind az öt nagy európai kupadöntőjét megnyerte: a Portóval (2004) és az Internazionaléval (2010) a Bajnokok Ligájában, a Portóval (2003) az UEFA-kupában, a Manchester Uniteddel (2017) az Európa-ligában, tavaly pedig az elsőként kiírt Konferencia-ligában is történelmi sikerre vezette az AS Romát.

A Konferencia-ligában címvédő Roma a Leverkusennel, míg a Juventus a Sevillával csap majd össze a fináléba kerülésért. Az elődöntős párharcok első mérkőzéseit május 11-én, a visszavágókat pedig május 18-án rendezik.