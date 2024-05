Pünkösdi szezonnyitóval és izgalmas bulikkal nyit a Plázs

Siófok pünkösdi szezonnyitóján, május 17. és 20. között megtelik élettel a Siófoki Nagystrand, színes családi programokkal, légi bemutatóval, óriás akadálypályával, balatoni borokkal és gasztrovásárral várják az érdeklődőket. A szezonnyitó programját esténként ingyenes nagykoncertek teszik majd teljessé: a Plázs nagyszínpadán fellép a Blahalouisiana, a Hooligans és a TNT.

A koncerteket követően Plázs beindítja a szezon végéig tartó bulifolyamot is. Szombaton kezdésképp kifut majd a BAHART és Plázs idei első partyhajója, a fedélzetén Koósz Milánnal, Metzker Viktóriával, Pumped Gabóval és Stephanieval. A naplementéből az estébe áthajózó Boat Party kikötése után pedig a Plázs több helyszínén indul be a már hagyománynak számító Grand Opening. Az Arénában tucatnyi fellépő táncoltatja meg a közönséget, többek között Bárány Attila, Bruno x Spacc, KKevin, Yamina, Bréda Bia és a hajóról szintén ide érkező Koósz Milán és Metzker Viktória is feltűnik a színpadon. A Plázs Clubban Chrstphr, Gabriel Dancer, R92 állnak majd a pultban és a Beach stage-en dübörögnek majd Jauri, Katapult Dj, Sterbinszky x Mynea, Szecsei, Pumped Gabo és Willcox szettjei. Vasárnap pedig a Fergeteg Party is beindítja a szezont, a TNT koncert után Dj Dominique és Csordás Tibi veszi be a placcot, hogy végérvényesen elinduljon a Plázs szezon.