Így lesz nyitva a Lidl, az Aldi, a Penny és a SPAR a pünkösdi hosszú hétvégén

Május 19-én kezdődik a karácsony és a húsvét utáni legfontosabb keresztény ünnep. A pünkösd idén is munkaszüneti nap lesz, vagyis a legtöbb üzlet zárva tart majd. Összegyűjtöttük, mi és mikor lesz nyitva a pünkösdi hosszú hétvégén.

Így lesznek nyitva a boltok pünkösdkor!

Ekkor lesz idén pünkösd

A pünkösd egy mozgó ünnep, vagyis minden évben más időpontban ünnepeljük. Az, hogy pontosan mely napra esik, attól függ, mikor van húsvétvasárnap. Az ezt követő 50. napon vagy 7. vasárnapon van ugyanis pünkösd. Idén május 19-ére és 20-ára esik az ünnep.

Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezünk. A Biblia szerint ezen a napon gyűltek újra össze Jeruzsálemben a Jézus halála után szétszéledt tanítványok. Miután pedig lángnyelvek képében eltöltötte őket a Szentlélek, különböző nyelveken kezdtek el prédikálni az apostolok, aminek hatására ezrek tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt.

Meddig lehet elintézi a bevásárlást a hosszú hétvége előtt?

Május 18-án, szombaton az üzletek a szokásos nyitvatartás szerint üzemelnek majd. Ez a következőt jelenti a nagyobb láncok esetében:

Penny : szombaton 21-óráig tart nyitva a legtöbb üzlet.

: szombaton 21-óráig tart nyitva a legtöbb üzlet. Spar/INTERSPAR: jellemzően 21-óráig lesznek nyitva a nagyobb üzletek.

jellemzően 21-óráig lesznek nyitva a nagyobb üzletek. CBA/Príma: ugyancsak 21-óráig tartanak nyitva a nagyobb CBA-k, a kisebbek közül azonban van, amelyik már 17 órakor bezár.

ugyancsak 21-óráig tartanak nyitva a nagyobb CBA-k, a kisebbek közül azonban van, amelyik már 17 órakor bezár. Lidl: a legtöbb Lidl 21.30-kor, illetve 22 órakor zár szombaton.

a legtöbb Lidl 21.30-kor, illetve 22 órakor zár szombaton. Aldi: jellemzően 21 órakor zárnak a fővárosi Aldik, néhány azonban egészen 22 óráig nyitva lesz.

jellemzően 21 órakor zárnak a fővárosi Aldik, néhány azonban egészen 22 óráig nyitva lesz. Metro: a legtöbb Metro 21:30-kor zár szombaton.

a legtöbb Metro 21:30-kor zár szombaton. Auchan: 21 órakor zárnak az üzleteik.

21 órakor zárnak az üzleteik. Tesco: az üzlet méretétől függően 21–24 óra között zárnak szombaton a Tesco üzletei.

A pünkösdi hétvégén a legtöbb üzlet zárva lesz – Fotó: Pixabay

Mely üzletek lesznek zárva pünkösdkor?

Május 19-én, vasárnap és május 20-án, hétfőn a Penny Magyarországon működő mind a 233 üzlete zárva tart. Éppen ezért a vállalat azt tanácsolja vásárlóinak, hogy tervezzék meg előre nagyobb bevásárlásaikat. A SPAR és az INTERSPAR legtöbb üzlete is zárva lesz vasárnap és hétfőn is, de például a reptéri egységük, illetve a benzinkutakon található üzleteik nyitva lesznek. A CBA és a Príma üzletek sem lesznek nyitva pünkösdkor, viszont szombaton és kedden ezek is a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Zárva lesznek továbbá a Lidl, az Aldi, a Metro és az Auchan boltjai is május 19-én és május 20-án is, ahogy a Tesco legtöbb hazai üzlete is zárva lesz, viszont a benzinkutakon működő kisebb egységei nyitva lesznek.

Mi lesz nyitva pünkösdkor?

Ha valakinek mégis szüksége lenne valamire, a következő üzletek lesznek nyitva pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn:

éjjel-nappali üzletek,

benzinkutak és az azokon működő boltok,

virágboltok,

azok a trafikok, amik családi tulajdonban vannak,

kisboltok, amik családi tulajdonban vannak,

újságosok,

ügyeletes gyógyszertárak – ezek elérhetősége itt található.

Mikor nyitnak a boltok?

Legközelebb május 21-én, kedden tartanak majd a boltok a szokásos rend szerint nyitva. Vagyis a Penny legtöbb üzlete 06:30-tól, a SPAR és az Interspar üzletei 6, illetve 7:30-tól, a CBA üzletei 06:30-tól, a Lidl üzletei 06:30-tól, illetve 7 órától, az Aldi üzletei 06:30-tól, a Metro üzletei 05:30-tól, az Auchan üzletei javarészt reggel 6-tól, a Tesco üzletei pedig 6 órától, vagy 6:30-tól várják a vásárlókat.