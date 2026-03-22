Aleksandar Vucic: a harmadik világháború már elkezdődhetett
A szerb elnök szerint azért nem tud a világ a III. világháborúról, mert hivatalosan még nem beszélnek róla.
„Már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla” – mondta a Berliner Zeitungnak adott interjújában Aleksandar Vucic. A szerb elnök szerint az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik. „Nem kizárt, hogy nukleáris fegyvereket fognak bevetni, a harmadik világháború már elkezdődhetett” – mondta egy interjúban Aleksandar Vucic szerb elnök a német Berliner Zeitungnak.
Az interjúban Vucic elnök kifejezte véleményét, miszerint a harmadik világháborút nehéz lesz megakadályozni, mert valószínűleg már elkezdődött.
– fogalmazott a szerb elnök. Hozzátéve: az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik. Vucic megjegyezte, hogy
az első és a második világháború is kezdetben regionális konfliktusként kezdődött.
Csak később épültek ki nagy katonai és politikai szövetségek, amelyek végül közvetlenül összecsaptak – tette hozzá az elnök.
Korábban Vucic kijelentette, hogy a nagyobb globális konfliktusok csak most kezdődnek, s hogy végül az emberiség történelmének legsúlyosabb következményeihez vezethetnek. Úgy hiszi, nem kizárt, hogy a jövőbeni konfliktusokban nukleáris fegyvereket fognak bevetni.
Belgrád fenntartja katonai semlegességét.
– ígérte Vucic, akinek szavait a Ripost idézte.
