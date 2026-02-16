RETRO RÁDIÓ

Szívmelengető videót osztott meg Orbán Viktor

Unokájának üzent a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 19:42
Orbán Viktor havazás

Újabb havazást kapott ma az ország. Bár sokaknak talán már elege van a hidegből és inkább a tavaszt várják, Orbán Viktor örült neki, mivel legkisebb unokájával így még megejthet egy hógolyócsatát.

Orbán Viktor
 Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Készülj, Zsiga! Holnap hógolyócsata

- üzente Orbán Viktor az unokájának a közösség oldalán közzétett videójában.

 

