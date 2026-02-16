Szívmelengető videót osztott meg Orbán Viktor
Unokájának üzent a miniszterelnök.
Újabb havazást kapott ma az ország. Bár sokaknak talán már elege van a hidegből és inkább a tavaszt várják, Orbán Viktor örült neki, mivel legkisebb unokájával így még megejthet egy hógolyócsatát.
Készülj, Zsiga! Holnap hógolyócsata
- üzente Orbán Viktor az unokájának a közösség oldalán közzétett videójában.
