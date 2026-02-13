Lázár János: ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek
Az erőszakos tiszás provokátorok röhögtek és kifütyülték a minisztert, amikor a háború áldozatairól beszélt a csütörtöki péceli fórumon.
„A péceli Lázárinfón is fütyültek a tiszások 9000 ember halálára!” – írta Lázár János miniszter a Facebook-oldalán a csütörtökön történtek kapcsán.
Mint arról korábban beszámoltunk, nem először küldött fizetett provokátorokat a Tisza Párt a Lázárinfóra, ám a mostani eset talán minden korábbit alulmúl.
Ahogy Lázár János fogalmazott: „Ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”
Nézd meg a megdöbbentő képsorokat!
