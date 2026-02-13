Lázár János: ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek

„A péceli Lázárinfón is fütyültek a tiszások 9000 ember halálára!” – írta Lázár János miniszter a Facebook-oldalán a csütörtökön történtek kapcsán.

Újabb tiszás provokátorokat küldtek Lázár János fórumára (Fotó: mw)

Mint arról korábban beszámoltunk, nem először küldött fizetett provokátorokat a Tisza Párt a Lázárinfóra, ám a mostani eset talán minden korábbit alulmúl.

Ahogy Lázár János fogalmazott: „Ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”

