Lázár János: ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek

Az erőszakos tiszás provokátorok röhögtek és kifütyülték a minisztert, amikor a háború áldozatairól beszélt a csütörtöki péceli fórumon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 10:05
Tisza Párt Lázár János provokáció

„A péceli Lázárinfón is fütyültek a tiszások 9000 ember halálára!” – írta Lázár János miniszter a Facebook-oldalán a csütörtökön történtek kapcsán.

Újabb tiszás provokátorokat küldtek Lázár János fórumára (Fotó: mw)

Mint arról korábban beszámoltunk, nem először küldött fizetett provokátorokat a Tisza Párt a Lázárinfóra, ám a mostani eset talán minden korábbit alulmúl.
Ahogy Lázár János fogalmazott: „Ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”

Nézd meg a megdöbbentő képsorokat!


 

 

