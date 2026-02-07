- "Nincs még egy ilyen vezető" - nyilatkozta Szabó Zsófi Orbán Viktorról
- Szijjártó Péter: "Mi azon dolgozunk, hogy továbbra is szájtátva figyelje a világ, hogy a magyar édesanyáknak nem kell adót fizetni"
- "Mi nem magunkért akarunk győzni, hanem minden magyarért, minden vasiért"
- A sorskérdésekre csak a Fidesz tud megfelelő választ adni
Orbán Viktor: Háborúellenes Gyűlés Szombathelyen, élőben itt
Hamarosan kezdődik a Háborúellenes Gyűlés.
Ha nem akarsz Te sem lemaradni a február 7-ei Háborúellenes Gyűlésre, akkor Orbán Viktor közösségi oldalán is nyomon követheted élőben az eseményt.
11:00, Háborúellenes Gyűlés, Szombathelyen és élőben itt, a Facebookon
- írja a kormányfő.
Háborúellenes gyűlés
