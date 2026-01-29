Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve
Megjöttek az első fotók!
Ígéretéhez híven, Orbán Viktor személyesen kézbesítette az első Nemzeti Petíciót, amiről közzétette közösségi média oldalán az első képeket is.
