- Ezért gyűltek össze Kaposváron a háború ellenzői
- Radics Béla: Az összes fiatalnak az a legfőbb feladata, hogy mi ebből kimaradjunk
- Orbán Viktor: Kaposvár békét akar!
- Indul a nemzeti petíció - Megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!
Orbán Viktor: Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!
Hatvan ad otthon a következő Háborúellenes Gyűlésnek.
Orbán Viktor legújabb videójának köszönte meg a kaposváriaknak a hihetetlen fogadtatást a hetedik Háborúellenes Gyűlésen. „Felkészül: Hatvan!” - írta a kormányfő.
