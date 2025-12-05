Orbán Viktor: Kész elmebaj a Tisza programja!

Orbán Viktor: borzalmas a Tisza programja

Az ember elolvassa és libabőrös lesz tőle, vagy kihull a haja, attól függ, hogy mekkora az idegrendszere

– mondta el véleményét a Tisza-adóról a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy ők még pénzt is akarnak küldeni Brüsszelbe, mert Brüsszel pénzt kér a tagállamoktól, hogy Ukrajnába el tudja küldeni, mivel az orosz vagyonra nem tudja rátenni a kezét.

Mi nem adunk, tehát a magyar jobboldal nem ad pénzt, nem küld Ukrajnába pénzt, és nem érdekel, hogy ebből konfliktus származik Brüsszellel, majd megharcoljuk. A magyar baloldal a Tisza vezetésével mást gondol erről. Ő azt gondolja, hogy Brüsszel kérése jogos, Brüsszelnek, ha pénzt kér, pénzt kell adni, Brüsszel helyes, ha támogatja a háborút, úgyhogy a Tisza is meg a DK is ukránbarát magyar párt és ők helyeslik a háború folytatását

– tette hozzá és kifejtette, hogy a háború finanszírozásához szükséges pénzt a Tisza az emberektől akarja elvenni, ez magyarázza ezt a tényleg agybajszerű programot.

Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a kiszivárgott gazdasági tervezetet, már csak azért is, mert az egy aláírt program. Bárhogyan próbálják tagadni Magyar Péterék a dokumentum létezését, az egy valódi program, hiszen a Tisza gazdaságpolitikai programjáért felelős embernek az aláírása van a papírokon. Mindez pedig súlyos pénzügyi következménnyel járna a vállalkozásokra, a munkahelyekre meg a családi pénztárcákra is, amennyiben jövő tavasszal az emberek hatalomra juttatják Magyar Péteréket.

Az Orbán Viktorral készült teljes interjút itt tudod megnézni: