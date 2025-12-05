Orbán Viktor: ha az Unió visszaél a hatalmával, perelni fogunk

A Brüsszeli vezetők az orosz gáz és olaj vásárlásának a betiltásán dolgoznak. Sőt, mindezt különböző jogi kiskapukkal próbálják meg elérni, megkerülve Magyarországot. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth rádióban elmondta, ha ezt megteszik, akkor pert fognak indítani az Unió ellen – írja a Ripost.

Orbán Viktor: Brüsszel cinkelt lapokkal játszik!

Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Azt ne felejtsük el, hogy Brüsszel cinkelt lapokkal játszik. Az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása az minden jogász véleménye szerint, aki valaha nemzetközi joggal vagy kereskedelmi joggal foglalkozott, az egy szankciós lépés. A szankciós lépéseknek az a sajátossága, hogy az unió akkor hozhat ilyen döntést, ha minden tagállam támogatja. De miután Magyarország nem támogatja, ezért Magyarországra nézve nem is tudtak ilyen döntést hozni, mert amikor szankciókat vezettek be, én ragaszkodtam ahhoz, én csak akkor támogatom a szankciókat, ha kiveszik az alól Magyarországot. Nem mondom, hogy könnyen, és azt sem, hogy barátságos körülmények közötti szalonszerű polgári társalgás vagy csevegés keretében, hanem izzadságos körülmények között értük el ezt

– mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

Ezt követően Orbán Viktor elmondta, hogy most Brüsszelben azt találták ki, hogy egy kereskedelempolitikai döntést hoznak.

Az uniós jog szerint ez nem igényel egyhangúságot, azt meg lehet hozni többségi döntéssel. Vagyis kikerülik a magyar vétót. Teljesen törvénytelenül, ez nyílt megsértése a fennálló jogszabályoknak. Ha egyáltalán jogállamiságról lehet beszélni még Európában, akkor ez a jogállamiság nyílt megsértése, be is fogjuk perelni egyébként ezért a bizottságot

– szögezte le a kormányfő, majd hozzátette, hogyha Brüsszelben meg fogják hozni ezt a döntést, akkor jogi úton is elégtételt vesznek a magyarok.

Persze ezzel nem vagyunk kinn a vízből, mert amíg Európában egy jogi ügy végigfut, addigra már nyolcszor véget ér a háború, de mindegy, akkor is jeleznünk kell, hogy az Európai Unió letért a jogállamiság útjáról, jogsértést követ el és visszaél a hatalmával. Ennek majd később következményei is kell, hogy legyenek

– tette hozzá.

A miniszterelnökkel készült teljes interjút itt tudod megnézni: